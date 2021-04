La CEA célèbre que “le meilleur du football a triomphé”

23/04/2021

La Association des clubs européens (CEA) a assuré que “le meilleur du football a triomphé” et le message de ses affiliés de revenir au jeu après “une semaine où le pire a été vu” de ce sport, sans oublier le mot Superliga.

“Au cours de la semaine dernière, nous avons vu le pire, mais aussi le meilleur du football. En fin de compte, le meilleur a triomphé. Avec des croyances collectives et des visions partagées, le soccer triomphera toujours avec les principes de collaboration, d’union et d’excellence sportive. Le message des membres de l’ECA est clair: revenons au jeu! », A déclaré le directeur général de l’association, Charlie Marshall.

La CEA a assuré que ses membres restaient unis dans leur engagement à faire progresser, sur et en dehors du terrain, de poursuivre son travail pour développer l’avenir du football interclubs européen avec toutes les parties prenantes.

Quoi “la seule voix légitime et pleinement reconnue des grands clubs d’Europe”, la CEA a souligné que ses clubs ont lancé la campagne «Back to the game» et a invité les fans et toutes les parties intéressées du monde du football à utiliser ce message sur leurs pages Web officielles et sur leurs réseaux sociaux avec la devise #BackToTheGame.

Le 21, le président de la Paris Saint Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, a été élu président de la CEA pour remplacer Andrea Agnelli, représentant au maximum de la Juventus, qui a démissionné de ses fonctions dimanche dernier après avoir lancé le projet de Super League européenne, dont dix de ses douze clubs fondateurs ont démissionné, dont l’équipe de Turin.