La CEBL vient de devenir la première ligue sportive professionnelle à accepter les salaires Bitcoin (BTC)

L’industrie du sport a toujours été l’une des industries les plus réceptives en matière de monnaies numériques. Jusqu’à présent, de nombreux athlètes professionnels ont publiquement approuvé diverses cryptos et ont même lancé leurs propres pièces. Diverses marques et clubs se sont associés à divers projets et entreprises de cryptographie, et maintenant, la relation entre le sport et les crypto-monnaies semble s’approfondir encore plus.

Le dernier mouvement qui l’indique est la CEBL (Canadian Elite Basketball League), qui vient de devenir la première ligue sportive professionnelle de toute l’Amérique du Nord à adopter le Bitcoin comme méthode de paiement des salaires.

Comme on le sait. CEBL a rendu cela possible grâce à son récent partenariat avec une plate-forme crypto locale, Bitbuy. Il semble que les joueurs de la ligue commenceront désormais à recevoir une partie de leur paiement en Bitcoin (BTC / USD).

La CEBL a également publié une annonce officielle, dans laquelle elle affirme que Bitbuy convertira les salaires CAD en BTC, puis transférera les pièces dans les portefeuilles privés des joueurs. La dernière annonce est intervenue juste après que Russel Okung de Carolina Panthers a reçu la moitié de son salaire annuel en Bitcoin. Okung, dont le salaire annuel est de 13 millions de dollars, dispose désormais de 6,5 millions de dollars en Bitcoin. Il est également le premier joueur de la NFL à commencer à recevoir des paiements en BTC, depuis décembre 2020.

Les joueurs professionnels reconnaissent l’opportunité de Bitcoin

Le gardien des Guelph Nighthawks, Kimbal Mackenzie, a commenté le nouveau développement en déclarant que la possibilité d’encaisser du Bitcoin est très excitante. Mackenzie a ouvertement admis croire que la crypto-monnaie est l’avenir et que c’était une décision bien réfléchie, car la partie du salaire ira directement à un investissement qui sera très apprécié pour les 10 à 30 prochaines années.

Mackenzie a également noté que la CEBL continue d’offrir à ses joueurs des opportunités modernes et avant-gardistes, et la possibilité de recevoir des paiements en Bitcoin est certainement l’une d’entre elles, ce qui semble très enthousiaste.

Avec ce nouveau mouvement, le rôle du Bitcoin et des altcoins dans l’industrie mondiale du sport continue d’évoluer et de s’améliorer, et assez rapidement, à cela. L’adoption des crypto-monnaies dans l’industrie du sport a progressé depuis des années et bien qu’elle soit encore loin d’être universelle, chaque pas compte et beaucoup pensent qu’il y parviendra à temps.

Le poste CEBL vient de devenir la première ligue sportive professionnelle à accepter les salaires Bitcoin (BTC) est apparu en premier sur Invezz.