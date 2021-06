La Cebrereña bat Peñaranda Bracamonte 2-0 à El Mancho

in

13/06/2021 à 21:58 CEST

le Peñaranda n’a pas réussi à plier le Cebrereña, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche à El Mancho. La Cebrereña Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Bécerril à la maison (0-1) et l’autre devant La Bañeza loin de la maison (0-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Peñaranda Bracamonte a dû se contenter d’un nul contre le Beroil Bupolsa. Avec cette défaite, l’équipe de Peñarandino a été placée en dixième position après la fin du match, tandis que le Cebrereña est huitième.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Cebrereña, qui a ouvert le score avec un but de Velayos à la minute 8. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe de Cebrera, qui a augmenté le score grâce à un but de onze mètres de Terle à la 26e minute, terminant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Cebrereña qui sont entrés dans le jeu étaient Montagnes, Ouistiti Oui Juanma remplacement chinois, Pichu Oui Velayos, tandis que les changements dans le Peñaranda Ils étaient Allvarez, Herrera Oui Jorge Mateos, qui est entré pour remplacer Sanchez, Rodriguez Oui Sanchez.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Montagnes et par le Peñaranda admonesté Paul Frankie, Sanchez, Titus, Paix Oui Vincent.

Avec cette victoire, le Cebrereña il monte à 33 points et se place à la huitième place du classement. Pour sa part, Peñaranda Bracamonte il reste avec 28 points avec lesquels il a atteint cette onzième journée de compétition.

Le lendemain le Cebrereña sera mesuré avec le Santa Marta, tandis que l’équipe de Peñarandino jouera son match contre le Real Burgos CF.

Fiche techniqueCebrereña :Manteca, Adri Sugus, Jimenez, Ruba, Gordo, Pakato, Grillo, Velayos (Juanma, min.77), Terle, Chino (Montes, min.67) et Pichu (Titi, min.77)Peñaranda Bracamonte :Pipo, Villardon, Chego, Paz, Vicente, Pablo Frankie, Haro, Rodriguez (Herrera, min.77), Sanchez (Alvarez, min.77), Garcia et Sanchez (Alvarez, min.77)Stade:El ManchoButs:Velayos (1-0, min. 8) et Terle (2-0, min. 26)