La Cebrereña reçoit Peñaranda Bracamonte dans son fief

12/06/2021 à 19:10 CEST

le Peñaranda visite ce dimanche pour El Mancho mesurer avec le Cebrereña dans son onzième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h30.

La Cebrereña affronte le match avec des esprits renforcés après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Bécerril en tant que visiteur et devant La Bañeza hors de son terrain par 0-1 et 0-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des huit matchs disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division avec un chiffre de 27 buts pour et 46 contre.

Du côté des visiteurs, le Peñaranda Bracamonte a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Beroil Bupolsa lors de son dernier match, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Peñaranda Bracamonte ils avaient gagné dans trois des 10 matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et ont encaissé 45 buts contre et marqué 26 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Cebrereña Il a réalisé des statistiques d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs joués dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. A la maison, le Peñaranda Bracamonte a un bilan d’une victoire, trois défaites et un match nul en cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Cebrereña.

A ce jour, entre le Cebrereña et le Peñaranda Bracamonte il y a une différence de deux points dans le classement. A ce moment, le Cebrereña il compte 30 points et est en huitième position. De son côté, l’équipe visiteuse est dixième avec 28 points.