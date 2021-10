La CEDH condamne l’Espagne à indemniser une femme qui n’a pas pu inverser l’ordre des noms de sa fille

26/10/2021 à 12:04 CEST

Les Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Espagne à indemniser une femme qui n’a pas été autorisée changer l’ordre des noms de famille de votre fille -né en 2005- étant à l’époque prévu par la loi qu’en cas de désaccord entre les parents, le mineur porterait d’abord le nom de famille paternel puis le nom maternel.

Dans une condamnation prononcée ce mardi, recueillie par Europa Press, les magistrats ont convenu que l’État espagnol doit payer 10 000 euros au demandeur pour préjudice moral et 23 853 euros pour dépens.

La Cour de Strasbourg a conclu à l’unanimité que il y a eu violation de l’article 14 – concernant l’interdiction de la discrimination – de la Convention européenne des droits de l’homme en liaison avec l’article 8 – qui envisage le droit au respect de la vie privée et familiale.

Les magistrats ont estimé que « le caractère automatique de l’application de la loi qui empêchait les juridictions nationales tenir compte des circonstances particulières de l’affaire en question« n’est pas une » justification valable du point de vue de la Convention européenne.

Le demandeur a affirmé que le père du mineur a insisté pour qu’il interrompe la grossesse, alors elle a coupé tout contact avec lui. En 2005, elle a donné naissance à sa fille et l’a enregistrée avec ses deux noms de famille – et non ceux de son père. L’année suivante, le père a déposé une demande de paternité. Finalement, la justice espagnole a établi que le mineur porterait le nom de famille du père suivi de celui de la mère.

Discrimination

La CEDH a expliqué que, bien que la règle selon laquelle le nom de famille paternel doit venir en premier dans les cas où les parents ne sont pas d’accord peut être « nécessaire en pratique » – « et n’était pas nécessairement incompatible avec la Convention » -, l’impossibilité d’obtenir une dérogation de la part du requérant avait été « excessivement stricte et discriminatoire à l’égard des femmes ».

Par ailleurs, les magistrats ont indiqué que « si la sécurité juridique peut être démontrée en choisissant mettre le nom du père en premierIl peut aussi se manifester par le nom de famille de la mère ».

Dans le cadre de sa défense, le barreau a rejeté l’existence d’une discrimination, estimant que la mineure en cause pouvait, si elle le souhaite, changer l’ordre de vos noms de famille une fois que vous aurez 18 ans.

Le tribunal a rejeté les arguments défendus par le Gouvernement, estimant qu’ils n’étaient pas suffisamment objectifs ou raisonnables pour justifier la différence de traitement imposée à la mère du mineur.

Strasbourg « prendre note »

Strasbourg a souligné que « le contexte social actuel » en Espagne, il ne correspond pas à celui qui existait au moment de l’adoption de la loi en cause dans cette affaire. En ce sens, il a souligné que l’Etat espagnol a « tenu ses engagements » et a adopté de « nombreuses » mesures « visant à l’égalité entre les hommes et les femmes ».

Le tribunal a assuré que « prendre note de cette évolution », mais elle a insisté – dans le cadre de l’application de la loi en l’espèce – que les références à des traditions présupposées à caractère général ou aux attitudes sociales de la majorité qui prévalent dans un pays donné « ne suffisent pas à justifier une différence de traitement basé sur le sexe. »