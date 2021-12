La célébration de Chase Claypool a coûté aux Steelers de précieuses secondes contre les Vikings

Les Vikings du Minnesota et les Steelers de Pittsburgh nous ont offert un classique instantané du genre Bad But Entertaining Football pour lancer la semaine 14 jeudi soir. Cela ressemblait à une déroute des Vikings pendant la majeure partie du match: le Minnesota menait 29-0 après un placement sur le terrain avec un peu plus de six minutes à jouer au troisième quart. Les Vikings exploseraient cette avance d’une manière incroyable, mais ont finalement réussi à battre les Steelers, 36-28, sur leur terrain.

Pittsburgh s’est lancé dans une folle frénésie de buts à partir de la fin du troisième quart, mais ils ont tout simplement manqué de temps. Peut-être que cela n’aurait pas été le cas si le receveur vedette Chase Claypool n’avait pas pris quelques secondes supplémentaires pour célébrer après avoir obtenu un premier essai tard dans le dernier entraînement de l’équipe.

Les Steelers tiraient de l’arrière 36-28 avec 2:16 à jouer au quatrième quart lorsqu’ils ont commencé leur dernier entraînement à partir de leur propre ligne de 4 verges. Ben Roethlisberger a frappé Claypool pour un gain de 38 verges au deuxième jeu pour donner de la vie au drive. Les Steelers se sont rendus jusqu’à la ligne des 34 verges du Minnesota lorsqu’ils ont affronté le jeu décisif du match à ce moment-là: 4 et 1 avec 45 secondes à jouer et aucun temps mort disponible.

Roethlisberger a reculé pour passer et a trouvé Claypool pour un premier essai d’embrayage. Après la capture, Claypool s’est tenu debout et a raillé pendant quelques instants alors que l’horloge s’écoulait. C’était une scène surréaliste dans les dernières secondes d’un match serré.

Il est clair que Claypool n’a aucune idée de la situation dans laquelle se trouvait son équipe. Un joueur de ligne offensive des Steelers lui a arraché le ballon des mains et, pendant un instant, il semble confus quant à ce qui se passe ou à ce qu’il devrait faire ensuite. Les Steelers ont dopé le ballon, mais ils auraient pu avoir quelques secondes de retard sans la célébration.

Les Steelers auraient pu utiliser quelques secondes en fin de match. Pittsburgh avait le ballon sur la ligne des 12 verges du Minnesota avec trois secondes à jouer, mais la passe de Roethlisberger à Pat Freiermuth est tombée incomplète après un coup vicieux de Harrison Smith.

Je pensais vraiment que Pat Freiermuth avait ce truc pour rendre ce jeu encore plus ivre. Quelle pièce de Harrison Smith pour préserver encore plus l’embarras. pic.twitter.com/ijs2UxPKGD – Noah Friedman (@NoahFriedman_) 10 décembre 2021

La sonnerie retentit et le jeu était terminé.

Claypool a également été brièvement mis sur le banc en première mi-temps par l’entraîneur-chef Mike Tomlin après avoir été signalé pour une faute personnelle. Tomlin n’avait pas l’air content après le match.

Claypool a par ailleurs connu un très bon match, terminant avec huit attrapés pour 93 verges. Malheureusement, c’était la seule fois où célébrer après avoir fait quelque chose de génial n’est pas cool.

Les Vikings s’améliorent à 6-7 avec la victoire. Les Steelers tombent à 6-6-1 avec la défaite. Juste un autre classique pour la capsule temporelle Thursday Night Football.