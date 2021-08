La célébration de David Beckham avec les fans après la victoire de son équipe

24/08/2021 à 16h03 CEST

Le L’Inter Miami a réussi à battre Toronto 3-1 en MLS. Après avoir remporté cette victoire, le les fans ont décidé de le célébrer d’une manière très folle et le propriétaire de la franchise, David Beckham décidé de les rejoindre.

Les plus de fans de l’Inter Miami, ils ont été trouvés aux abords de l’une des entrées du stade chanter des chansons avec des chocolats et des trompettes. Mais la folie s’est déchaînée, quand le ancien joueur de Manchester United Il a décidé de se joindre à la célébration et a été accueilli par toutes les personnes présentes.

Malgré un apparence de personnes sérieuses et comportement correct avec qui il a l’habitude de voir, Beckham semblait un de plus de Vice City, qui est connu pour être l’un des plus bruyants de l’Inter.

Les anciens footballeurs ont été vus chanter des chansons en espagnol ils sont reconnus dans le football américain et le saut d’obstacles. “Allez, allez Rose et Noir. Gagnons! Je te suis partout où tu vas, je t’aime de plus en plus !”, on pouvait entendre chanter. Grâce à cette victoire, L’Inter Miami était à cinq points de la zone de qualification pour les Play offs, avec deux jeux de moins. D’où l’illusion des fans d’un éventuel championnat.