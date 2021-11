Tony Cascarino a qualifié la célébration de Harry Maguire en Angleterre de « enfantine » et admet que Roy Keane attendait probablement de le déchirer depuis un certain temps après sa critique explosive du défenseur de Manchester United.

Keane a laissé tomber le défenseur central lorsqu’il a semblé envoyer un message à ses détracteurs après avoir marqué le premier but de la victoire des éliminatoires de la Coupe du monde des Trois Lions contre l’Albanie.

Maguire a été martelé pour sa célébration contre l’Albanie

Maguire était provocant après s’être levé pour hocher la tête lors du premier match de l’Angleterre lors d’une raclée 5-0 à Wembley, glissant sur ses genoux avec ses doigts dans ses oreilles, envoyant un message à ceux qui lui ont donné du fil à retordre pour sa forme épouvantable au niveau du club, Le joueur de 28 ans a été critiqué après des défaites consécutives à domicile contre Liverpool et Man City.

Mais cela n’a fait qu’exaspérer encore plus Keane alors que l’Irlandais, un expert d’ITV au Home of Football, a déclenché une tirade contre le capitaine des Red Devils.

Beaucoup se sont demandé pourquoi Maguire pensait que marquer un but contre une équipe classée 63 au monde lui permettait d’organiser une telle célébration. Son travail n’est pas de marquer, après tout, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à son meilleur derrière sous le maillot de United cette saison.

En fait, l’Algérie a presque trouvé une réponse immédiate quelques minutes seulement après le premier match de Maguire, après que le défenseur a permis à l’ailier Myrto Uzuni de le traverser et de percer au but, avec Jordan Pickford qui a sorti le défenseur des ennuis avec une sauvegarde intelligente en tête-à-tête. .

Maguire a propulsé une tête pour le premier match de l’Angleterre lors d’une victoire 5-0

Les experts d’ITV ne sont pas sûrs qu’un objectif arrêtera la critique de la défense de Maguire

Maguire a insisté après le match sur le fait que sa célébration n’était « dirigée contre personne », mais il semble que peu de gens l’achètent.

Keane a qualifié sa célébration d' »embarrassante » et de « honte ».

L’expert de talkSPORT Cascarino n’était pas si cinglant, mais a convenu que c’était la mauvaise chose à faire et a révélé pourquoi il pensait que l’ancien coéquipier irlandais Kane était si irrité par les actions de Maguire.

« Si vous jouez mal et que vous passez un mauvais moment, vous allez vous battre – purement et simplement », a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

« C’est comme ça. Les gens vont vous critiquer si vous faites des erreurs.

« Si vous jouez pour Manchester United et que vous ne jouez pas à un certain niveau, ce n’est pas assez bon pour Man United et ce n’est pas assez bon pour l’Angleterre.

«Je pensais que c’était un peu enfantin. J’ai pensé : ‘Vraiment ?’ Vous avez un bâton, mais vous n’avez pas assez bien joué pour ne pas l’être.

Maguire est capitaine de United depuis 2019, mais ses récentes performances ont été critiquées

Sur l’explosion de Keane, son ancien coéquipier de la République d’Irlande a ajouté: «Quand il va pour vous, il va vraiment pour vous. Je ris toujours.

« Quand ils [Republic of Ireland] a eu le problème en 2002 et il a quitté la Coupe du monde, la rencontre entre Mick McCarthy et les gars, les gars ont été choqués par la langue de la mitrailleuse montrée à ce moment-là.

« Les choses se passent avec Roy. Vous pensez que vous vous en êtes sorti – et il va s’asseoir. Il va le stocker. Cela peut durer plus d’un an ou deux, puis d’un coup ça sort.

« Malheureusement pour Harry, Roy n’a eu que quelques mois à le regarder mal jouer. Il s’est probablement dit : « Si tu fais quelque chose comme tu viens de le faire, je vais te le donner ».

Cependant, Maguire a obtenu de la sympathie sur talkSPORT vendredi soir, l’ancien attaquant de Premier League et expert de la journée Dean Ashton insistant sur le fait que les critiques de Keane étaient trop » dures « .

Keane a de nouveau été déçu par l’homme portant son ancien brassard de capitaine à Old Trafford

« C’était un peu ironique de la part de Maguire », a déclaré l’ex-star de West Ham et Norwich.

«Il a eu ses critiques, beaucoup d’entre eux, Keane étant l’un d’entre eux, et à juste titre à cause de ses performances.

« Ensuite, lorsque vous marquez un but et que vous réalisez une performance, vous avez parfaitement le droit de faire un geste à vos critiques.

« Oui, il doit continuer et le faire systématiquement pour son club, mais je n’aurais certainement pas dit que c’était embarrassant. »