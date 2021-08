La célébration de l’anniversaire de Meghan Markle et du prince Harry était plus discrète que vous ne le pensez

Le prince Harry et Meghan Markle ont peut-être troqué le glamour de la famille royale contre les projecteurs hollywoodiens, mais ils essaient toujours de garder les choses discrètes de temps en temps. Dans le nouveau livre Finding Freedom, qui se concentre sur leurs choix de quitter la famille royale et d’élever leur famille loin du Royaume-Uni, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont révélé comment le couple amoureux a passé son deuxième anniversaire de mariage, et cela pourrait être plus détendu que vous attendriez.

Scobie et Durand ont documenté comment le couple a célébré l’anniversaire du “coton” avec une nuit froide à la maison, certainement l’option la plus sûre pendant une pandémie mondiale. “Avec les sorties au restaurant interdites, le couple a dû faire preuve d’un peu de créativité en mai pour les festivités du deuxième anniversaire à la maison, passant une partie de la journée à revoir leur 2018 avec un certain nombre de personnes qui avaient participé aux festivités du mariage. , y compris les vendeurs qui ont contribué à donner vie à leur cérémonie magique au château de Windsor”, ont écrit les auteurs dans le nouvel épilogue. “Ils ont clôturé la journée avec un favori du sud de la Californie : de la nourriture mexicaine commandée dans un restaurant local populaire arrosée de margaritas (alcoolisées pour lui, non alcoolisées pour elle). Pour des cadeaux, ils ont échangé des articles à base de coton, comme le suggère la tradition.”

La décision de Meghan et Harry de partir a certainement créé beaucoup de frictions avec le reste de la famille royale, mais il semble qu’ils travaillent à réparer leurs relations brisées avec le prince William et Kate Middleton. La nouvelle mise à jour sur la relation prétendument tendue entre les deux frères royaux est venue de l’expert royal Stewart Pearce, qui a déclaré à Us Weekly que les Fab Four “se parlent entre eux et qu’ils parlent par Zoom [and by] FaceTime.” Bien que les détails de ces conversations n’aient pas été divulgués, Pearce a prédit que les discussions étaient “informelles”, avec “Kate préparant le dîner dans la cuisine” et William “préparant des tasses de thé” alors qu’ils discutaient avec les Sussex, qui vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants, leur fils Archie et leur fille Lilibet. Pearce a ajouté que les couples gardaient probablement leurs sujets de conversation aussi légers que possible.

“Ce n’est pas que William, William et Kate laissent toute la controverse sur Harry et Meghan seuls”, a-t-il déclaré. “Mais … ils le positionnent simplement là parce qu’après tout, ce n’est pas leur responsabilité de s’impliquer, vous savez, de verbaliser quoi que ce soit. Ce qu’ils font, c’est simplement d’offrir autant de paix, de tranquillité et de calme que possible.”