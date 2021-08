La célébration de l’anniversaire intime de Kylie Jenner laisse les fans débattre des rumeurs de grossesse

Après s’être préparée à faire son premier grand pas dans les affaires avec le lancement de sa propre marque, la fille de 3 ans de Kylie Jenner, Stormi Webster, pourrait-elle bientôt assumer le rôle de grande sœur ? Certains KarJenner semblent croire que la fondatrice de Kylie Cosmetics est enceinte de son deuxième enfant. Bien que Jenner n’ait pas nécessairement posté quoi que ce soit qui fasse allusion à une grossesse – elle ne semble pas porter de bosse de bébé et elle n’a donné aucun indice direct – les détectives d’Internet ont souligné une chose en particulier : son discret 24 fête d’anniversaire.

Dans le passé, Jenner n’a pas hésité à tout mettre en œuvre pour aider à sonner une nouvelle année de vie. Cependant, cette année, les choses étaient un peu différentes. Plutôt que de lancer une semaine de rage comme elle l’a fait à ses 21 ans ou de se lancer dans une escapade d’une semaine en yacht en Méditerranée comme elle l’a fait à ses 23 ans, Jenner a sonné son 24e anniversaire dans sa maison d’Hollywood entourée d’amis proches et famille. Selon une source qui a parlé à E! News, Jenner “a gardé sa fête d’anniversaire petite et intime avec juste une famille proche et un ami” et elle avait “des gens chez elle à différents moments de la journée et tout le monde a apporté des cadeaux et a traîné”.

Kylie Jenner est définitivement enceinte. Elle a pris toutes ses photos à l’avance et il suffit de regarder ici… elle a les mêmes ongles qu’elle portait en juin, sur sa photo d’anniversaire qu’elle a postée aujourd’hui. pic.twitter.com/mDBpzuwuhV – ️ (@eva8bby) 11 août 2021

Pendant les célébrations tranquilles, Jenner a offert aux invités un petit-déjeuner buffet rempli de ses friandises préférées, notamment des brioches à la cannelle, des toasts à l’avocat, des beignets glacés, des crêpes saupoudrées de sucre, des œufs brouillés et plus de friandises. Elle a également animé un cours de peinture avec l’artiste Timree Gold. Certains pensent que l’occasion réduite est un indice de grossesse possible, une croyance qui n’est renforcée que par le fait que certains fans semblent penser que Jenner a publié de vieilles photos. Sur TikTok, un utilisateur a partagé une photo de Jenner, qu’elle a initialement partagée sur Instagram le jour de son anniversaire, portant une robe côtelée verte et des ongles roses. Dans une autre photo. Mais comme l’a souligné l’utilisateur de TikTok, le même jour, Jenner a publié une photo sur son histoire Instagram la montrant avec des ongles à pointe verte. La publication initiale de Jenner sur Instagram contient désormais des commentaires tels que “KYLIES ENCEINTE!” et “Kylieeeeee VOUS ENCEINTE TTT!!!!!”

Le buzz autour de la célébration de l’anniversaire et des ongles réduits survient après que la spéculation sur la grossesse est apparue pour la première fois fin juin, lorsque Jenner a semblé ne pas prendre de tequila lors de la réunion de L’incroyable famille Kardashian, rapporte The Sun. Certains semblaient croire que sa décision de ne pas tirer était due au fait qu’elle attendait. Peu de temps après, Jenner aurait été aperçue en train de manger des sushis qui semblaient ne contenir aucun poisson et juste de l’avocat, ce qui a amené certains à supposer qu’elle évitait les aliments que les médecins recommandent aux femmes enceintes d’éviter.

Jenner garder secrète toute nouvelle de grossesse potentielle ne serait pas inhabituel. Les fans de KarJenner se souviendront qu’elle n’a jamais annoncé qu’elle était enceinte alors qu’elle attendait sa fille Stormi. En fait, Jenner n’a confirmé sa grossesse qu’à l’annonce de la naissance. Pour le moment, Jenner n’a pas abordé la spéculation actuelle sur la grossesse.