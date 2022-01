La célébration de Rodri devant les fans d’Arsenal suscite un débat houleux alors que Simon Jordan insiste sur le fait que c’était  » stupide  » mais Danny Murphy défend la  » passion et l’émotion  » de la star de Man City

La célébration par Rodri de son défunt vainqueur pour Manchester City à Arsenal samedi a déclenché un débat entre Simon Jordan et Danny Murphy sur talkSPORT.

Le milieu de terrain de City a arraché les trois points dans les derniers instants, effectuant un revirement spectaculaire après que les Gunners eurent pris une avance méritée.

Rodri l’a frotté au visage des fans d’Arsenal

Les émotions étaient au rendez-vous après un match très disputé, qui a vu un penalty controversé accordé aux visiteurs et un carton rouge pour les hôtes, qui se sont vu refuser un coup franc.

Le soutien de City se déchaînant dans le coin opposé, Rodri a plutôt sprinté vers les supporters locaux, arrachant sa chemise et glissant sur ses genoux, avant de frapper l’air et d’encourager devant des fans d’Arsenal furieux.

De nombreux objets ont été lancés sur le terrain alors que les joueurs de City célébraient avec Rodri – et l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan insiste sur le fait que les actions de l’Espagnol étaient « stupides et inutiles ».

Mais l’ancien milieu de terrain de Liverpool Murphy a riposté, insistant sur le fait que « faire taire les fans » a toujours fait partie du jeu.

Et les choses se sont un peu chauffées… lisez le débat complet ci-dessous!

Des objets ont été jetés sur City après que Rodri a célébré devant les fans d’Arsenal

SJ: « Le joueur doit apprendre à se contrôler. »

DM: « Pourquoi? Il n’est pas entré dans la foule. Il a enlevé sa chemise. Est-ce offensant ? »

SJ: « Ce n’est pas offensant. C’est stupide parce que vous êtes réservé pour cela. L’essentiel, c’est qu’il devrait avoir une certaine discipline et qu’il devrait revenir en arrière. »

DM: « Je m’adresserais à mes fans. Mais je peux le dire en jouant au jeu et je peux vous donner quelques exemples. Lorsque vous marquez un but, parfois, quelque chose vous envahit qui vous enlève toute logique. »

SJ: « Mais avez-vous vu ce que Rodri a fait ? Croyez-vous qu’il est allé appâter les fans d’Arsenal ?

DM: « Je pense qu’il l’a fait, ouais. »

SJ: « S’il l’a fait, il doit être un peu attentif à la situation car, en fin de compte, s’il lui arrivait quelque chose, il serait le premier à dire : ‘C’est scandaleux !’

Rodri a choisi les fans d’Arsenal au lieu des fans de City dans l’autre coin

DM: « Bon alors, on a juste des footballeurs robotiques, des jeux sans passion… »

SJ: « Non, si vous allez vérifier votre pas et plonger dans un sens pour aller vers les autres fans et le leur donner, vous n’avez pas besoin de le faire. Célébrez votre moment avec ceux qui comptent, pas ceux qui ne le font pas. Les fans d’Arsenal ne comptent pas. Vous avez gagné le match, vous l’avez fait comme un hareng, allez fêter ça avec vos fans.

DM: « Je peux seulement dire, vous ne pouvez le comprendre que lorsque vous l’avez fait et vous ne l’avez pas fait. »

SJ: « Il a choisi de prendre cette émotion et de la transformer en confrontation, et c’est un choix. [He thought] ‘Je suis un connard, tu peux en récupérer’. Mais vous le leur avez rendu en marquant. Si quelque chose lui arrivait, à qui serait la faute ?

DM: « La personne qui a jeté quelque chose. »

SJ: « Non! C’est une combinaison des deux. Allez donc. C’est idiot ce qu’il a fait. Cela ne donne à personne le droit de se comporter mal en réponse, mais c’est la cause et l’effet, vous causez l’effet en allant vers ces fans. Je ne justifie pas l’effet.

Murphy insiste sur le fait que la passion et l’émotion prennent le dessus dans ces moments

DM: « Vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux ! Si tu veux de la passion… »

SJ: « Célébrez avec vos propres fans. S’ils veulent lui donner des pelters, quand il court vers eux, il invite quelque chose dont il n’a pas besoin.

DM: « Je ne suis pas d’accord. Vous faites votre travail. Vous marquez un but gagnant pour votre équipe.

SJ: « Et le donner aux fans ? Courir vers ces fans ? »

DM: « C’est ce qu’est et a toujours été le football. Ça fait taire les fans à l’extérieur, ça fait taire les fans à domicile. Célébrer un but et rester sur le terrain, ce n’est pas franchir une ligne ! Si vous voulez utiliser cela pour dire qu’il provoque quelqu’un à jeter une bouteille, alors très bien.

SJ: « Personne ne dit ça. »

Arsenal se sentait déjà lésé avant le vainqueur tardif

DM: « Alors qu’est-ce que tu dis ? Vous êtes l’un ou l’autre !

Jim Blanc: « Qu’est-ce que tu dis, Danny ? Êtes-vous en train de dire que ce que Rodri a fait était tout à fait acceptable ? T-shirt en courant directement vers les supporters à l’extérieur, en disant « avoir ça » ? »

DM: « Oui oui oui! Carrément raison. Absolument. Et si l’un des joueurs d’Arsenal faisait la même chose, je dirais la même chose.

SJ: « Cela ne justifie aucun comportement des fans en réponse. Mais c’est stupide et inutile. Faites-le avec vos propres fans. Si vous êtes si heureux de célébrer quelque chose, alors pourquoi votre euphorie s’est-elle transformée en antagonisme ? »

DM: « Ça s’appelle l’émotion et la passion Simon, quelque chose dont tu ne sais rien !

SJ: « Cordonniers ! C’est ce qu’on appelle l’antagonisme.

