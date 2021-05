La célébration de Star Wars change ses dates, mais c’est en fait une bonne nouvelle

La célébration de Star Wars est maintenant dans près d’un an, et c’est passionnant! Cela signifie que nous commencerons l’été prochain avec une tonne d’annonces, d’images et d’interviews de Star Wars pour les projets à venir. Nous ne savons pas ce que Lucasfilm a prévu spécifiquement pour l’événement de quatre jours, mais j’espère que nous en apprendrons plus sur Rogue Squadron, la série Obi-Wan Kenobi (si elle n’a pas été créée d’ici là) et peut-être plus d’informations sur Les films Star Wars de Taika Waititi ou Kevin Feige.