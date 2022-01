La célébration du 100e anniversaire de Betty White jouera dans les cinémas malgré la mort

Le spectacle va continuer … c’est quelque chose Betty Blanche a dû le dire plusieurs fois au cours de sa vie, il est donc normal que le spectacle consacré à sa vie continue, malgré son décès.

La vie de Betty sera présentée dans un film qui était censé célébrer son 100e anniversaire le 17 janvier. Le film devait être diffusé dans les salles de cinéma pour cette seule nuit. Cela se déroulera comme prévu – ont déclaré les producteurs au New York Post – et c’est un très bon pari que les cinémas seront pleins à craquer.

L’émission — « Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration » met en vedette un milliard d’étoiles, dont Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan FREEMAN, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valérie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer Love Hewitt.

Le film présentera les moments forts de Betty dans « The Mary Tyler Moore Show » et « The Golden Girls ». Il présente également la première sitcom de Betty – un épisode perdu, rien de moins.

TMZ a cassé l’histoire … Betty est décédée dans sa maison de LA le soir du Nouvel An, quelques jours seulement avant son anniversaire marquant.

L’héritage de Betty vivra pendant des décennies. Mis à part son incroyable travail dans le show-biz, elle était une championne dévouée et implacable des animaux, une chose à laquelle elle a presque exclusivement consacré sa vie au cours des dernières années.

Sa vie est incroyable… des décennies de spectacles incroyables, de « MTM » à « SNL » et « Hot in Cleveland ». Au-delà de son travail, elle était l’une des stars les plus aimées de l’histoire d’Hollywood.

L’étoile de Betty sur le Hollywood Walk of Fame a attiré de grandes foules… les gens laissent des bougies, des fleurs, des peluches et d’autres jetons.

Betty avait 99 ans et elle aurait fêté son 100e anniversaire le 17 janvier.