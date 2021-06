La célébration du burn-out de Max “ne sera plus tolérée”

in

Max Verstappen a reçu une note de la FIA pour sa célébration de l’épuisement professionnel après la course et a été averti de ne plus recommencer.

Le leader du Championnat du monde a remporté une troisième victoire en quatre courses avec une victoire dominante au Grand Prix de Styrie, la première des deux courses consécutives du Red Bull Ring.

Alors que Verstappen passait le drapeau à damier, il est sorti de la ligne de course et s’est dirigé vers les membres de son équipe Red Bull qui s’étaient rassemblés près de la clôture de la voie des stands pour célébrer avec lui.

Verstappen serait alors tombé à une vitesse très lente et a effectué un burn-out de pneu juste devant eux mais, s’il doit remporter la deuxième course en Autriche, il sera probablement sage pour lui de ne pas avoir la même idée.

Huit courses, quatre victoires, un Max Verstappen ✨#F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/Rs5c0Eb8eo – Formule 1 (@F1) 28 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

L’article 43.3 du règlement sportif de la Formule 1 stipule que, bien que les pilotes soient autorisés à afficher un acte de célébration, cela doit être fait de manière sûre.

La clause stipule : « Après avoir reçu le signal de fin de course, toutes les voitures doivent se rendre sur le circuit directement au parc fermé d’après-course sans délai inutile, sans recevoir aucun objet et sans aucune assistance (sauf celle des commissaires si nécessaire).

« Une exception à l’article 22.4 et à ce qui précède sera faite pour le pilote vainqueur qui peut effectuer un acte de fête avant d’atteindre le parc fermé, à condition qu’un tel acte :

‘a) Est exécuté en toute sécurité et ne met pas en danger les autres pilotes ou les officiels.

b) Ne remet pas en cause la légalité de sa voiture.

c) Ne retarde pas la cérémonie du podium.’

C’est la section A qui a conduit le directeur de course de la FIA Michael Masi à intervenir d’emblée.

“Ce n’était pas une situation idéale, c’est pourquoi j’ai immédiatement parlé à l’équipe et leur ai dit en conséquence que quelque chose ne serait pas toléré à l’avenir”, a déclaré Masi après la course.

Tu es prévenu, Max !

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !