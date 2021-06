La célébration du burn-out de Verstappen “ne sera plus tolérée” · .

in

L’épuisement professionnel d’après course effectué par Max Verstappen après le Grand Prix de Styrie ne sera plus autorisé à l’avenir, a confirmé le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

Le pilote Red Bull a ralenti pour s’arrêter dans la ligne droite des stands alors qu’il terminait la course et faisait patiner ses roues arrière, réalisant un burn-out devant son équipe.

Cependant, Masi a vu l’acte d’un mauvais œil et a contacté l’équipe de Verstappen “dès que cela s’est produit” pour les avertir qu’il ne doit pas recommencer.

“Ce n’était pas une situation idéale, c’est pourquoi j’ai immédiatement parlé à l’équipe et leur ai dit en conséquence que quelque chose ne serait pas toléré à l’avenir”, a déclaré Masi.

La réglementation sportive de la Formule 1 permet aux pilotes d’État de célébrer après avoir franchi le drapeau à damier. L’article 43.3 stipule : « le pilote gagnant […] peut accomplir un acte de fête avant d’atteindre le parc fermé, à condition qu’un tel acte […] est exécuté en toute sécurité et ne met pas en danger les autres pilotes ou les officiels.

Masi peut citer un incident précédent sur le Red Bull Ring comme exemple de la façon dont ralentir à la ligne d’arrivée peut être dangereux.

En 2015, Nicholas Latifi a percuté la voiture à l’arrêt de Roberto Merhi à la fin d’une course de la série Formula Renault 3.5 sur le même circuit. Merhi, qui était soupçonné d’avoir ralenti afin de poser de la gomme à sa position de grille pour la course suivante, a été exclu du week-end de course :

