La célébration du “burn-out” n’était pas un risque pour la sécurité, déclare Verstappen · .

Max Verstappen dit qu’il a pris soin de s’assurer qu’il ne mettait en danger la sécurité de personne avec sa célébration de “burn-out” après la course au Grand Prix de Styrie.

Le pilote Red Bull s’est brièvement arrêté devant les membres de son équipe après avoir remporté la course du week-end dernier et a fait patiner ses roues arrière alors qu’il partait. Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré à l’équipe qu’une répétition “ne serait pas tolérée” à l’avenir car elle était considérée comme un risque potentiel pour la sécurité.

Verstappen a plaisanté en disant qu’il “essayerait de faire un beignet la prochaine fois”. Il a déclaré qu’il se conformerait à l’ordre de la FIA à l’avenir, mais pense qu’il a agi en toute sécurité à l’époque.

“Je comprends bien sûr la sécurité mais j’ai regardé dans mon rétroviseur, je suis allé complètement à droite, je suis allé doucement, tout le monde était à gauche. Je viens de faire un burn-out. D’accord, si ce n’est pas autorisé, je ne le ferai plus.

“À l’époque, je pensais que c’était vraiment drôle et sûr, mais bien sûr, je comprends qu’ils ne veulent pas que cela se reproduise, ce qui est bien pour moi.”

Nicholas Latifi, qui a heurté une voiture à l’arrêt près de la ligne de départ sur le même circuit il y a six ans, a été le premier pilote à dépasser la voiture de Verstappen alors qu’il ralentissait.

“Quand j’arrivais à la ligne d’arrivée, j’ai vu Max tirer à l’intérieur pour célébrer avec l’équipe comme le font la plupart des pilotes. Alors je fais juste en sorte de rester le plus à gauche possible.

Analyse : L’éradication des célébrations du « burn-out » est-elle une réaction excessive de rabat-joie ?“Je suppose qu’en général, en règle générale, ce n’est probablement pas la meilleure chose pour vraiment ralentir autant.”

Latifi est sorti indemne de son énorme chute en 2015 avec Roberto Merhi en Formula Renault 3.5. Le conducteur de Williams a déclaré que l’incident montrait le danger potentiel impliqué.

« Évidemment dans [Verstappen’s] situation, il n’y avait pas de voitures directement derrière lui qui couraient et de toute évidence, ce n’était pas la situation il y a toutes ces années en 2015. Je courais avec une autre voiture assez proche et par conséquent, j’avais en quelque sorte l’œil dans les rétroviseurs et j’étais ne pas s’attendre à ce qu’une voiture soit arrêtée juste devant moi sur la grille.

“Alors évidemment, cela peut très mal finir, comme nous l’avons vu en 2015. Je pense que cela doit juste être un peu un compromis dans ce sens.

« Michael pensait que c’était dangereux, donc je ne pense pas que beaucoup d’autres voitures le feront à l’avenir. Il est donc probablement préférable de ne pas trop ralentir.

