La célébration du meme TD d’Odell Beckham Jr sur MNF, a expliqué

Odell Bekckham Jr. est un pick-up d’élite pour les Rams de Los Angeles depuis qu’il a rejoint l’équipe. Contre les Cardinals, il a terminé avec 77 verges et un touché – et une sacrée célébration mème après son score.

Mais vous vous demandez peut-être « qu’est-ce que c’est et pourquoi tout le monde en fait tout un plat ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.

La célébration est une pièce de théâtre sur Dale Brown de « Detroit Urban Survival », sur TikTok qui a acquis une notoriété pour ses conseils d’autodéfense dramatiques et souvent hilarants. Offrant des conseils sur tout, de l’arrêt d’une attaque au couteau au contrôle de quelqu’un qui tient une poignée de main trop longtemps, se moquer de Detroit Urban Survival a été un mème TikTok. La semaine dernière, le compte a été propulsé dans la stratosphère avec une vidéo intitulée « Self Defense Gone Wrong », où un étudiant s’empare d’une arme à feu d’un agresseur, mais est tué parce qu’il n’était pas conscient de son environnement.

Depuis que les gens de « Self Defense Gone Wrong » partout sur TikTok ont ​​copié le format avec des résultats hilarants, nous savons maintenant qu’OBJ est un fan. Il en a résulté l’une des meilleures célébrations de cette saison.