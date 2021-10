La célèbre actrice est dirigée par le programme Hoy Was Legarreta?

Aujourd’hui au programme, ils courent vers la célèbre actrice « tu laisses pleurer » | Instagram

L’une des émissions de télévision les plus importantes et les plus influentes du Mexique est l’émission Hoy, qui a récemment fait l’objet d’un important procès entre deux collaborateurs importants, dont l’un a fini par être dirigé.

« Tu pars pleurer » étaient les mots décisifs qui ont été entendus et qui ont sûrement commencé à résonner dans ses oreilles une fois qu’ils ont quitté la bouche de l’autre célèbre actrice et conducteur, certains penseraient que c’était Andrea Legarreta qui l’a causé.

Dans une vidéo partagée sur YouTube, sur la chaîne Hoy, la critique faite par Lolita Cortés d’un couple célèbre qui a participé à Las Estrellas Bailan en Hoy a été partagée, à laquelle Aleida Núñez et Laura Bozzo ont également participé.

La vidéo de programme aujourd’hui Il a pour titre : « Terreur ! Vanessa Arias discute à nouveau avec Lolita Cortés », cela dure 6h18, où toutes les deux ont fini par crier, on vous les partage tout de suite.

A partir du moment où Vanessa a commencé à avoir certains maux, dans chacune de ses présentations elle a toujours fait le prétexte qu’elle ne pouvait pas se donner à 100% à sa participation en raison de sa douleur, car elle s’était blessée au dos.

Comme vous vous en souviendrez dans « Les étoiles dansent aujourd’hui », il y a trois juges : Andrea Legarreta, Latin Lover et lolita Cortés, qui des trois est généralement la plus directe et la plus grossière lorsqu’elle émet une critique, il semble qu’elle n’ait aucune pitié pour personne.

Ce que le juge dur voulait, c’était voir 100% de la présentation de l’équipe composée de Vanessa Arias et Eduardo Rodríguez, mais la blessure de l’actrice l’a empêché, finissant toujours en larmes, ce qui a peut-être dérangé encore plus Cortés.

Tout en expliquant la raison pour laquelle elle ne pouvait pas tout donner sur scène, le juge l’a interrompue en lui disant qu’elle ne voulait pas d’excuses, et que ce qu’elle devait faire c’était se mettre avant la douleur ou rentrer chez elle pour pleurer.

Alors qu’ils parlaient tous les deux en même temps et qu’ils élevaient un peu plus la voix, Lolita lui dit qu’elle devrait apprendre à se taire, ou qu’elle ferait mieux de s’écarter. programme aujourd’hui.

Le couple a obtenu les notes suivantes :

Andrea Legarreta leur a donné un 8 Latin Lover leur a donné un 7 Lolita Cortés leur a donné un 3

Une fois que Vanessa a vu les qualifications, elle a dit qu’elle ne dirait plus rien car avec les 18 points qui leur ont été attribués, ils auraient besoin du soutien du public pour ne pas être retirés du concours.