La célèbre maison «This Is Us» à vendre avant la dernière saison de l’émission

This Is Us reviendra pour sa sixième et dernière saison plus tard cette année, et alors que les Pearson terminent leur voyage émotionnel, les personnes qui possèdent la maison du tournage le sont également. La maison de style Craftsman était récemment l’endroit où Kevin (Justin Hartley) et Madison (Caitlin Thompson) élevaient leurs jumeaux, et elle a frappé le marché immobilier de Beverly Hills plus tôt cette semaine. Si vous avez 2,2 millions de dollars, cela pourrait être le vôtre.

Selon la liste Redfin, la maison de trois chambres et deux salles de bains dispose d’une cuisine gastronomique, d’un réfrigérateur à vin et d’un coin petit-déjeuner. “Au moment où vous traversez la palissade blanche avant, vous êtes accueilli par le vaste paysage de la maison et l’entrée du porche”, indique la liste. “Il a des espaces de vie ouverts avec des planchers de bois franc, les finitions les plus fines, des moulures partout et des tonnes de lumière naturelle. La somptueuse suite principale dispose de plafonds en pente, d’un dressing à deux rangées et de portes françaises menant à son oasis extérieure, un grand jardin privé et un vaste patio pour se divertir.”

Après une finale choquante de la saison cinq, de nombreux fans ont été écrasés d’apprendre que le drame familial atteindrait son point final si tôt. Cependant, le showrunner Dan Fogelman a clairement indiqué depuis des années qu’une série de six saisons était son plan. Après que The Hollywood Reporter ait publié pour la première fois son histoire sur la fin prochaine de la série, Fogelman s’est rendu sur Twitter pour confirmer la véracité des informations. Fogelman a déclaré: “Celui qui a dit le premier avec désinvolture” Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin “n’a jamais eu à mettre fin à leur chose préférée.” Fogelman a ajouté qu’il était “triste” de savoir qu’il ne restait qu’une seule saison à This Is Us, mais aussi reconnaissant à NBC “de nous avoir permis de terminer la série comment et quand, nous l’avions toujours voulu”. Bien qu’il n’ait donné aucun détail sur la fin de la série, il a promis de “travailler dur pour réussir l’atterrissage”.

Initialement lancé sur le réseau en septembre 2016, This Is Us suit la vie et les familles de deux parents et de leurs trois enfants dans le passé et le présent. La série a continué à se démarquer sur le réseau et en mai 2019, NBC a renouvelé la série jusqu’à la saison 6. Au cours des années qui ont suivi, de nombreuses indications ont laissé entendre que la saison 6 serait la dernière, Fogelman ayant fait allusion à tel en parlant au Los Angeles Times en janvier 2020.

“Je pense qu’au moment où nous en serons à notre sixième saison, vous aurez beaucoup d’informations sur ce qui est arrivé à cette famille, et ce qui restera est une résolution”, a-t-il déclaré. “Je pense que lorsque la série se terminera, je pense que de la meilleure des manières, ce sera très calme et normal. Cela a toujours été le plan car, en fin de compte, c’est une histoire sur ce genre de régulier famille.”