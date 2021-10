La célèbre marque de whisky Glenfiddich lance des bouteilles NFT exclusives

il y a 10 minutes | 2 minutes de lecture

Glenfiddich a créé une société exclusive de collectionneurs de whisky.

Glenfiddich a collaboré avec le marché NFT BlockBar.

Après s’être associés à BlockBar, les amateurs de whisky peuvent désormais vendre leurs achats ou échanger des bitcoins contre la vraie bouteille. Contrairement à d’autres crypto-monnaies, un NFT numérise une œuvre d’art ou de la musique et la convertit en un jeton non fongible conservé sur une blockchain.

De plus, il ne peut pas être dupliqué et unique au propriétaire. Glenfiddich sortira 15 NFT en édition limitée. De plus, chacun, une véritable bouteille de whisky écossais Single Malt de 43 ans d’âge de la distillerie datant de 1973.

Les prix de la cryptographie ont augmenté car de plus en plus d’investisseurs institutionnels et de grandes entreprises comme Tesla et MasterCard considèrent les monnaies numériques comme des actifs financiers légitimes. De plus, les jetons non fongibles (NFT) gagnent en popularité. Il peut être utilisé comme certificats de provenance et œuvres d’art numériques.

Glenfiddich a collaboré avec le marché NFT BlockBar pour créer une série de 15 NFT d’alcool en édition limitée. Chacune des bouteilles, distillée en 1973 et mise en bouteille en 2019 par le géant du whisky.

Club Élite des Membres Exclusifs

Glenfiddich a créé une société exclusive de collectionneurs de whisky, selon Doug Bagley, directeur commercial de William Grant & Sons.

Bagley a dit :

« BlockBar apporte un niveau accru d’authenticité à notre marque via sa plate-forme exclusive NFT et crée un club d’élite de collectionneurs distingués avec lesquels nous sommes ravis de nouer des relations à long terme. »

De plus, l’innovation de la plate-forme NFT BlockBar permet à Glenfiddich de numériser et de vendre des produits uniques en tant que NFT directement aux clients pour une consommation personnelle, une collecte ou un investissement. De plus, le NFT sert de reçu numérique. Cela confirme la propriété de l’acheteur et la validité du produit.

En outre, l’acheteur ou l’investisseur peut vendre ou transférer le NFT via BlockBar à tout moment ou l’échanger contre de la monnaie réelle. BlockBar est également en charge du stockage et de la livraison des marchandises au client.