La célèbre scène de salle de bain des demi-frères incluait presque une improvisation hilarante sur le meurtre et le mystère

Au cas où cela fait longtemps que vous n’avez pas vu Demi-frères (ou si vous n’avez jamais vu le film de comédie qui mettait également en vedette Will Ferrell, Mary Steenburgen, Richard Jenkins et Adam Scott), parmi les nombreux endroits où Kathryn Hahn et les personnages de John C. Reilly… dirons-nous, rendezvoused était dans les toilettes pour hommes d’un restaurant. Mais en plus des manigances sexuelles, Hahn et Reilly ont également joué une situation dans laquelle leurs personnages ont tué de manière choquante quelqu’un dans la salle de bain et l’ont dissimulé. Ce n’était pas scénarisé pour la scène, ils l’ont juste imaginé sur place.