La célèbre star du rythme et du blues, écrivain et homme d’affaires Lloyd Price décède à 88 ans

Lloyd Price, l’une des dernières stars survivantes de la scène R&B crossover de la Nouvelle-Orléans au début des années 1950 et intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, est décédée jeudi (6) à l’âge de 88 ans.

La nouvelle a été annoncée par Rickey Poppell, propriétaire de Maxwell Entertainment, sur Facebook. Il a écrit: «Mon ami et directeur de Lloyd Price, Tom Trapani, vient de m’appeler pour me faire savoir que notre ami, Lloyd, est décédé la nuit dernière.

«Ceux d’entre nous qui sont proches de Lloyd gardent pour eux ses problèmes de santé en déclin depuis cinq ans, tandis que Tom me tient au courant en cours de route. Lloyd était l’un des hommes les plus gentils, attentionnés et gentils que j’aie jamais connus, il me manquera. Mes prières vont à sa charmante épouse, Jackie.

Price était une figure extrêmement importante sur la scène R&B à l’époque qui a conduit à la nouvelle folie du rock’n’roll, et avait quatre n ° 1 dans ce genre dans les années 1950. L’original de sa propre composition «Lawdy Miss Clawdy», avec piano par son compatriote Crescent City original Graisses Domino, était n ° 1 pendant pas moins de sept semaines. Il y retourna en 1958 avec «Stagger Lee», une adaptation d’une vieille chanson folklorique, qui était n ° 1 à la fois soul et pop, et deux fois en 1959, avec une autre marque, «Personality» et «I’m Gonna Get Married».

Le chanteur, écrivain et pianiste est né à Kenner, Missouri le 9 mars 1933. Issu d’une famille de musiciens et fils d’un guitariste devenu ministre, il chante très jeune dans sa chorale d’église, apprend la trompette et forme le groupe The Blue Garçons dans son adolescence.

Le premier succès de Price a été avec le label phare Specialty, et son style sur ses premiers succès, notamment «Oooh-Oooh-Oooh», «Restless Heart», «Ain’t It A Shame» et «Tell Me Pretty Baby». ont été admirés par le public à travers la fracture raciale.

«J’ai révolutionné le Sud», a déclaré Price à l’écrivain Andy Schwartz. «Avant« Lawdy Miss Clawdy », les enfants blancs n’étaient pas vraiment intéressés par cette musique. Des gens comme Charles Brown et Fats Domino ne vendaient vraiment qu’à la communauté noire. Mais dix mois après que je sois en affaires, ils installaient des cordes pour diviser les spectateurs blancs et noirs. Mais à 10 heures du soir, ils seraient tous ensemble sur cette piste de danse.

Après une interruption de carrière de trois ans lorsque Price a été enrôlé dans l’armée américaine en 1953, il a formé son propre label, KRC, et a accordé une licence «Just Because» à ABC-Paramount, avec qui il est devenu un autre gagnant du Top 3 R&B en 1957. Il a ensuite signé avec le label et a connu une deuxième période de sa carrière riche en succès jusqu’au début des années 1960.

Jamais entrepreneur, Price a eu une reconnaissance supplémentaire sur ses propres étiquettes Double-L et Turntable, notamment sur la première avec une lecture de «Misty» d’Errol Garner. Turntable Records a été nommé d’après la boîte de nuit qu’il possédait. Sa dernière apparition dans les charts est venue avec “What Did You Do With My Love” en 1976. Cela a été publié sur un autre de ses labels, LPG, formé avec son ami, l’imprésario de boxe Don King.

Il a résidé au Nigéria pendant une décennie et a promu le festival de musique de 1974 à Kinshasa, au Zaïre, qui a présenté James Brown, les Spinners, Bill Withers et BB King et a précédé le combat de championnat des poids lourds entre Muhammad Ali et George Foreman. Plus tard, ses intérêts commerciaux se sont développés dans le logement, la propriété et la nourriture, mais il a continué à jouer et à enregistrer, sortant l’album This is Rock and Roll en 2017.

Toujours fier de son rôle dans l’intégration raciale, il s’est souvenu avec Billboard dans une interview en 2013 pour marquer son 80e anniversaire: «Partout où je suis allé, ils ne pouvaient pas les empêcher d’entrer, ces [white] les enfants venaient me voir, il y avait plus de spectateurs que ceux du vrai bal. Je ne savais vraiment rien, c’était une bande de gamins pour moi, j’étais contente de les voir dans la salle de danse.

«Mais quand nous sommes arrivés à Raleigh, en Caroline du Nord, j’ai commencé à recevoir le message sur la ségrégation. Plus d’enfants blancs sont venus me voir à cause des collèges, c’était une danse noire, mais on ne pouvait pas le dire! Le responsable de la sécurité a arrêté le spectacle parce que ces enfants dansaient ensemble.