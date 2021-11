NowMismo Alicia Machado répond à NowMismo en exclusivité.

Le nouveau pari de Telemundo en termes de téléréalité a été « La Casa de los Famosos », où 16 noms connus ont été gardés dans une maison confinée pendant 12 semaines, sans accès aux réseaux sociaux ni contact avec le monde extérieur. À travers différents défis, beaucoup de drame, de controverse et de stratégies, ils ont été éliminés et des 16 célébrités qui ont commencé le défi, il n’en reste que cinq, et parmi eux se trouve le gagnant qui recevra un prix attrayant de 200 000,00 $ en espèces et l’honneur . d’être le premier lauréat de cette proposition à succès qui a fait sensation auprès du public espagnol aux États-Unis.

La grande finale de La Casa de Los Famosos aura lieu lundi prochain, le 15 novembre, lors d’un événement de trois heures qui sera diffusé sur Telemundo à partir de 19h / 18h Centro, où Manelyk González, Kelvin Noeh Renteria, Pablo Montero, Cristina Eustace et Alicia Machado, connaîtront leur sort grâce au vote du public, qui est celui qui a le dur travail de décider qui gardera l’argent et la reconnaissance d’avoir été le vainqueur de cette émission de téléréalité après semaine après semaine des millions de les partisans se sont tournés vers ceux qui voulaient qu’ils quittent la maison.

Alicia Machado : Transparente et controversée

Parmi les 16 célébrités qui sont venues à la maison se trouve un nom bien connu de l’histoire des émissions de téléréalité en espagnol, il s’agit d’Alicia Machado. Le monde a posé les yeux sur la Vénézuélienne alors qu’elle n’avait que 19 ans, et dans la ville de Las Vegas, Nevada, elle a été couronnée Miss Univers sous les applaudissements de millions de personnes de toute la planète qui ont admiré sa beauté et sa facilité. au moment de répondre aux questions du concours de beauté.

Mais avec la couronne est venu tout le poids de la célébrité et de la controverse qui semble accompagner la belle femme à chaque pas qu’elle a fait dans le monde du divertissement depuis lors. Malheureusement, son poids est devenu un sujet de conversation alors qu’elle n’était qu’une enfant, et après avoir remis la couronne, elle a progressivement construit une carrière dans le monde des feuilletons, du théâtre et du cinéma, essayant même la musique dans laquelle il a publié divers matériaux avec un succès modéré. .

La personnalité explosive d’Alicia est à la mesure de son talent. Figure figée dans les programmes du cœur, Machado ne cesse de dire ce qu’il ressent et c’est précisément pourquoi il se positionne déjà aujourd’hui comme l’un des grands favoris pour gagner dans « La Casa de los Famosos ». Bien que l’ancienne reine de beauté ait échangé des mots avec plusieurs de ses compagnons, dont Celia Lora, Pablo Montero et Gisella Aboumrad, elle continue intacte dans le cœur du public qui l’a sauvée à plusieurs reprises, et c’est pourquoi nous ne pouvions pas gaspiller le l’occasion de lui parler.

Que pense Alicia Machado du grand final de « La Casa de los Famosos » ?

Nous voulions qu’Alicia, selon ses mots, nous révèle ce qu’elle ressentait comme son évolution personnelle depuis qu’elle est entrée dans ‘La Casa de los Famosos’ jusqu’à aujourd’hui, et voici ce qu’elle nous a dit :

« Oui, j’ai changé… Je ne sais pas si ça a vraiment été de changer, je pense que ce que j’ai fait a été de réfléchir et de mettre en pratique toutes ces choses sur moi que je connaissais déjà mais que j’ai eu du mal à mettre en pratique. Je me sens vraiment beaucoup plus en paix avec moi-même. Pour moi, la célébrité n’a pas été facile à porter, elle m’a coûté beaucoup de travail toute ma vie. Je suis devenue une femme, je suis devenue adulte et j’ai grandi face à l’ouragan, et maintenant je suis une femme mûre. Et ça, ça je l’enlève, je prends ma paix en tant qu’être humain, je sais que je suis une bonne personne, je sais qu’à partir de maintenant il n’y aura plus rien qu’on dise de moi qui puisse vraiment me blesser, je me sens libre comme le vent, je sens que pour qui je travaille, qui est le public, je n’ai plus rien à leur cacher, ils savent déjà tout de moi, même mes défauts. J’ai très confiance en mon talent et mes rêves, en la personne que je suis, afin de continuer à réaliser ce que je veux. »

