La célibataire Courtney Robertson donne naissance au bébé n°2

Il y a un autre bébé dans Bachelor Nation.

Courtney Robertson, l’ancien concurrent qui a remporté Ben flajnikLe cœur de pendant la 16e saison de The Bachelor, est officiellement une maman fois deux. L’ancienne de télé-réalité de 38 ans a donné naissance à son deuxième enfant avec son mari Humberto Preciado le 21 novembre. « Notre petite fille a décidé d’arriver tôt juste à temps pour Thanksgiving », a écrit Preciado sur Instagram, confirmant la nouvelle de l’arrivée de leur petit.

Le couple a accueilli leur première fille, qu’ils ont nommée Colombe Rubis. « Nous avons dû préparer une assiette supplémentaire à Thanksgiving cette année ! » Courtney a écrit sur Instagram. « Humberto et moi étions ravis d’accueillir notre douce Paloma Ruby Preciado un peu plus tôt que prévu. Née le 21 novembre à 3h54 du matin, elle était petite, mais puissante à 4 livres, 15 onces et 18,5 pouces de long. Nous sommes tous à la maison et profiter de notre nouvelle fête de 4. «

Le petit rejoint son grand frère Joaquin Ramon, qui est né en juin 2020. Les deux dernières années ont été riches en événements pour le couple, qui a annoncé en décembre 2019 qu’ils étaient fiancés et attendaient leur premier enfant ensemble. Ils se sont mariés en octobre 2020, quatre mois seulement après la naissance de leur fils.