La censure du dernier fil d’actualité de Facebook nuira «de manière disproportionnée» aux conservateurs 10z viral

Facebook a annoncé sur son blog qu’il étendrait ses efforts de test pour réduire le contenu politique et d’actualité dans son fil d’actualité. Le président du Media Research Center, Brent Bozell, a déclaré que le changement affecterait «de manière disproportionnée» les conservateurs.

Facebook a affirmé dans un récent article de blog qu’il avait « vu des résultats positifs » des tests et que les tests en expansion étaient conçus comme une soi-disant réponse aux utilisateurs « voulant voir moins de contenu politique dans leur fil d’actualités ». Bozell, cependant, est moins qu’optimiste quant aux intentions de Facebook. « Notez mes mots : cette politique aura un impact disproportionné – sinon exclusivement – ​​sur les utilisateurs et le contenu conservateurs », a-t-il tweeté. « Facebook a historiquement utilisé des termes vagues comme « contenu politique » pour dissimuler ce qu’ils font réellement : censurer les informations qu’ils jugent défavorables.”

Les critiques de Bozell ne sont pas infondées. Facebook a écrit un blog l’année dernière qui montrait quelles pages Facebook généraient le plus d’engagements sur des articles contenant des liens au cours de la semaine du 23 au 29 octobre 2020. L’article du blog montrait que trois des cinq premières pages et six des meilleures 10 pages comprenaient d’éminents conservateurs, des organes de presse et des groupes tels que : Dan Bongino, Fox News, Breitbart, Ben Shapiro, USA Patriots pour Donald Trump et Donald Trump pour President. Le Top 10 du compte Twitter Facebook montre que la tendance hebdomadaire s’est également poursuivie jusqu’à présent.

La plate-forme semble consciente des problèmes potentiels que ses tests peuvent causer, car Facebook a admis sur son blog que les changements “affecteront plus largement le contenu des affaires publiques et que les éditeurs pourraient voir un impact sur leur trafic”. Pour tenter de remédier au problème, la plate-forme a affirmé qu’elle prévoyait un “déploiement progressif et méthodique de ces tests”.

Facebook a commencé à apporter des changements similaires à la visibilité du contenu politique peu après l’élection présidentielle de 2020. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré lors d’une conférence téléphonique en janvier que la plate-forme “avait cessé de recommander des groupes civiques et politiques aux États-Unis avant les élections”, selon une transcription de l’appel publiée par Facebook. « Il y a aussi beaucoup de groupes que nous ne voulons peut-être pas encourager les gens à rejoindre, même s’ils ne violent pas nos politiques », aurait-il expliqué.

La plate-forme a démontré comment la suppression d’un seul reportage peut avoir des conséquences massives lorsque Big Tech et Big Media ont travaillé ensemble pour voler les élections de 2020. Le Media Research Center a mené une enquête auprès de 1 000 électeurs et a constaté que 4,6% des électeurs de Biden auraient changé leur vote s’ils avaient eu connaissance des preuves liant Biden à des transactions financières corrompues avec la Chine par l’intermédiaire de son fils Hunter.

Les conservateurs sont attaqués ! Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et demandez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence et égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.