La censure est là. Que faire à ce sujet ? 10z viral

La nuit noire de la censure n’est pas seulement menaçante, elle est déjà là. Le cas le plus récent – ​​un parmi des centaines, voire des milliers – est celui de Dave Rubin, un commentateur conservateur populaire très apprécié sur Twitter. Rubin a tweeté ceci :

Ils veulent un mandat fédéral sur les vaccins pour les vaccins qui ne fonctionnent clairement pas comme promis il y a quelques semaines à peine. Les gens reçoivent et transmettent Covid malgré le vax. De plus, maintenant, ils nous préparent pour des injections de rappel. Une société saine prendrait une pause. Nous ne vivons pas dans une société saine.

Les déclarations de fait de Rubin étaient, je pense, tout à fait correctes. On nous a dit que si nous nous faisions vacciner, nous étions libres de rentrer chez nous. Pas de masques, pas de soucis de covid. Par conséquent, tout le monde devrait se faire vacciner. En quelques semaines, cela s’est inversé. Maintenant, on nous dit que, contrairement aux attentes du CDC, les personnes vaccinées contractent et transmettent le covid en nombre substantiel. Je ne sais pas si cela est vrai, mais c’est la raison d’être d’une autre série d’hystérie, avec des mandats de masque et des fermetures en vue.

À ces déclarations vraies, Rubin a ajouté l’opinion que notre société devrait « faire une pause ». Le sens exact de « faire une pause » n’est pas clair, mais il s’agit vraisemblablement d’un recul par rapport à l’hystérie et aux mandats destructeurs renouvelés. C’est une opinion que partage, selon toute vraisemblance, une majorité d’Américains.

Mais Twitter a bloqué la capacité de Rubin à réciter ces faits et à ajouter son opinion :

Twitter a déclaré qu’il s’agissait d’une violation de sa politique “sur la diffusion d’informations trompeuses et potentiellement dangereuses liées à COVID-19”. Comme toujours, Twitter refuse tout simplement d’expliquer sa décision de censure au-delà de ces déclarations généralisées et catégoriques. Il n’est pas clair si Twitter appelle ces faits de la désinformation ou s’oppose à l’opinion de Rubin sur une pause. Cela n’a pas d’importance. Twitter n’aime pas son point de vue et ne veut pas que les autres le lisent ou en discutent.

Comme Tyler Durden le souligne sur le lien, cette censure est exactement ce que les politiciens démocrates ont exhorté Twitter, Facebook et autres à faire lors des audiences du Congrès et d’autres forums. En supprimant les faits et les opinions qui divergent de la ligne du Parti démocrate, Twitter, Facebook, Amazon et d’autres entreprises technologiques reprennent le rôle méprisable joué par la Pravda, Tass, FARS, Granma, Xinhua News et d’autres organes de l’État ou dominés par l’État. la censure dans les pays totalitaires.

L’idée que la censure par Twitter et al. est irrémédiable parce qu’il s’agit d’entreprises privées, c’est ridicule. Lorsqu’ils coupent les communications à la demande du gouvernement, ce sont des acteurs étatiques soumis au premier amendement.

De plus, les entreprises technologiques monolithiques de gauche – Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple et Microsoft – contrôlent une grande majorité des lieux où les Américains communiquent sur l’actualité. Pourtant, leur contrôle n’est pas tout à fait complet. Mais cela pourrait changer. L’extrême gauche regorge d’argent liquide ; il pourrait racheter toutes les entreprises de télécommunications et interdire aux conservateurs de parler au téléphone. Serait-ce acceptable? De même, les sacs d’argent de la gauche paieraient facilement toutes les presses à imprimer américaines. Serait-il acceptable que les gauchistes rachètent toutes les presses et refusent d’imprimer quoi que ce soit qui s’écarte de la ligne administrative de Biden ?

Nos libertés sont menacées comme elles ne l’ont pas été depuis très longtemps. La question est que faire à ce sujet. L’action privée est appropriée; nous devrions soutenir des alternatives non gauchistes aux plateformes comme Facebook et Twitter, par exemple. Mais cela ne suffira pas. Les principales plates-formes peuvent être des monopoles naturels en raison des effets de réseau, et je ne sais pas comment une action individuelle peut créer des alternatives à la domination d’Amazon sur l’hébergement Web ou au duopole Apple-Google.

Nous devons faire intervenir le gouvernement tant que nous le pouvons encore. Plus précisément, nous devons encourager autant d’États que possible à légiférer contre la censure d’Internet. À mon avis, la meilleure façon de le faire est de recourir à une législation de l’État qui crée une cause d’action privée lorsqu’une plate-forme technologique discrimine sur la base d’un point de vue politique ou philosophique. Je ne développerai pas longuement cette idée ; J’ai rédigé un projet de loi à cet effet que j’ai intégré ici. L’idée de base de cette proposition de loi est d’interdire la discrimination dans la modération du contenu sur les sites de médias sociaux sur la base de la race, du sexe, de la religion ou de l’orientation politique. Le projet de loi a été présenté à la législature du Minnesota et a déclenché une panique de la part des géants de la technologie, qui se sont mobilisés pour s’y opposer.

Plus d’informations sur ce concept législatif ici, ici et ici. D’autres ont suggéré des cadres législatifs alternatifs qui pourraient également être utiles. Quoi qu’il en soit, un sentiment d’urgence est obligatoire. Nos libertés nous échappent et nous devons agir de manière agressive pour les récupérer.