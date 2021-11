La censure est nécessaire pour arrêter les désaccords, selon l’Institut Aspen

de WND :

« Le simple fait d’élever un contenu véridique n’est pas suffisant pour changer notre cap actuel »

L’Institut d’extrême gauche Aspen, dont le conseil d’administration comprend des personnalités d’extrême gauche telles que Jane Harman, Henry Louis Gates Jr., Arne Duncan, Michael D. Eisner et Katie Couric, a décidé qu’il y avait une solution à tous les différends. sur la parole en Amérique aujourd’hui.

Ivermectine vs ventilateurs ? Résolu. Fraude électorale contre élection parfaite ? Résolu. Endoctrinement à l’école primaire vs cours à l’école primaire. Résolu. Racisme contre réalité ? Résolu.

Pendant des siècles, les États-Unis ont dilué le mauvais discours avec plus de – bon – discours. Mais maintenant, des militants et même des représentants du gouvernement exigent la censure de la parole, par exemple, qui remet en question leur récit sur une élection présidentielle parfaite en 2020, ou leur opinion selon laquelle l’ivermectine et l’hydroxychloroquine sont mauvais pour les patients COVID-19.

L’institut a créé une commission de 16 personnes sur les troubles de l’information, dirigée par ailleurs par Couric qui a ses propres luttes avec la vérité après avoir admis qu’elle avait édité feu la juge Ruth Ginsburg pour supprimer les commentaires controversés, et rejointe par le prince Harry, qui a confirmé qu’il croyait à la liberté d’expression. est « dingue », pour proposer une solution.

Ce serait une forme de censure assez agressive.

« Le plus grand mensonge de tous, sur lequel cette crise prospère et dont se nourrissent les bénéficiaires de la désinformation et de la désinformation, est que la crise elle-même est incontrôlable », a déclaré la commission dans sa tentative d’éclairer l’Amérique. « L’un des corollaires de cette mythologie est que, pour lutter contre les mauvaises informations, il suffit de plus (et mieux réparties) de bonnes informations. En réalité, le simple fait d’élever un contenu véridique n’est pas suffisant pour changer notre cap actuel. »

Le professeur de droit, commentateur juridique et constitutionnaliste Jonathan Turley a déclaré que l’Amérique doit être avertie que de telles attitudes intolérantes sont autorisées à de tels niveaux.

Il a déclaré : « Le rapport Aspen est la dernière preuve de la construction d’un mouvement anti-liberté d’expression aux États-Unis. C’est un mouvement qui rejette à la fois les valeurs fondamentales de la liberté d’expression mais cherche également à normaliser la censure. Au cours des dernières années, nous avons assisté à un appel croissant à la censure privée de la part des politiciens démocrates et des commentateurs libéraux. Les professeurs et les éditeurs soutiennent désormais activement les versions modernes de la gravure de livres avec des listes noires et des interdictions pour ceux qui ont des opinions politiques opposées. Le doyen de l’école de journalisme de Columbia, Steve Coll, a dénoncé l’« arme » de la liberté d’expression, qui semble être l’utilisation de la liberté d’expression par ceux de droite. Ainsi, le doyen de l’une des principales écoles de journalisme soutient désormais la censure. »

Il a poursuivi : « Les défenseurs de la liberté d’expression sont confrontés à un changement générationnel qui se reflète maintenant dans nos facultés de droit, où les principes de la liberté d’expression étaient autrefois la pierre de touche de l’état de droit. Alors que des millions d’étudiants apprennent que la liberté d’expression est une menace et que « la Chine a raison » au sujet de la censure, ces chiffres façonnent un nouveau rôle plus limité pour la liberté d’expression dans la société. »

Il a trouvé que l’idéologie d’Aspen « une approbation à fond des systèmes de censure ».

Le rapport de 80 pages laisse la « désinformation » et la « désinformation » remarquablement mal définies, a-t-il dit, « mais traité comme une question de » nous savons quand nous le voyons « .

Lire la suite @ WND.com