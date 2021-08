La censure est nocive ⋆ .e

Le dernier rapport de la communauté du renseignement américain sur les origines du COVID-19 n’a pas pu déterminer si le virus provenait d’un laboratoire chinois ou avait évolué dans la nature. Mais sa détermination peu concluante a illustré de manière concluante une chose : les médias d’information et la censure des Big Tech ont nui à la capacité des Américains à avoir un débat éclairé.

Pendant des mois, les géants des médias d’information ont qualifié de « démystifiées » ou de « théories du complot » les affirmations selon lesquelles le coronavirus émanait d’un laboratoire de virologie de Wuhan, tandis que les géants des médias sociaux ont censuré les publications, même si les informations provenaient souvent de représentants du gouvernement américain ou de scientifiques chinois ayant accès à des informations crédibles.

Mais lorsque la communauté du renseignement américaine a rendu son verdict la semaine dernière – à la demande du président Joe Biden – la théorie des fuites de laboratoire proposée pour la première fois par l’ancien président Donald Trump et son équipe a obtenu une note plus élevée de «confiance moyenne» d’une agence tandis que les origines naturelles la théorie a obtenu une note de « faible confiance » de plusieurs agences.

En d’autres termes, la théorie des fuites de laboratoire était aussi crédible, sinon plus, que celle que Washington et les gardiens de l’actualité élitiste et des médias sociaux avaient déclarée sans équivoque être vraie pour la majeure partie de 2020 et au début de 2021.

« Toutes les agences évaluent que deux hypothèses sont plausibles : l’exposition naturelle à un animal infecté et un incident associé au laboratoire », déclare le rapport.

« L’IC juge qu’ils ne seront pas en mesure de fournir une explication plus définitive de l’origine du COVID-19 à moins que de nouvelles informations ne leur permettent de déterminer la voie spécifique du premier contact naturel avec un animal ou de déterminer qu’un laboratoire de Wuhan manipulait le SARSCoV- 2 ou un virus progéniteur proche avant l’émergence de COVID-19 », a-t-il ajouté.

Vous pouvez lire l’évaluation ici :

Le fait que les deux théories restent viables en août 2021 est le verdict ultime contre la censure qui a empêché les informations de fuite de laboratoire de respirer pendant le débat sur la pandémie qui a fait rage pendant près d’un an.

Quelle était l’étendue de la censure ?

Eh bien, l’une des organisations de presse les plus importantes et les plus influentes au monde, l’Associated Press, a déclaré la théorie des fuites de laboratoire et le point de vue de Trump comme un « mensonge » « démystifié » à la fin de l’année dernière, à un moment où les renseignements américains recevaient de nouvelles preuves que la théorie des fuites de laboratoire était crédible.

« Les utilisateurs de médias sociaux et les sites Web marginaux ont tissé une théorie du complot selon laquelle le virus a été divulgué – accidentellement ou intentionnellement – ​​d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare COVID-19 une pandémie en mars », a écrit l’AP sur 17 décembre. “Le mensonge a été adopté par des élus, y compris Trump.”

Cette histoire n’a pas été jointe avec une correction.

Certains des meilleurs scientifiques du monde ont signé une lettre publiée dans la revue médicale Lancet en février 2020 déclarant sans équivoque que COVID-19 évoluait naturellement. « Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle », ont-ils écrit. Un an plus tard, certains ont reculé devant la revendication.

De même, Facebook a censuré ou signalé de nombreuses histoires d’organisations médiatiques comme Just the News et le New York Post qui ont discuté de la théorie des fuites de laboratoire pendant de nombreux mois.

Facebook a fait volte-face en mai après des mois de censure et a déclaré qu’il ne signalerait plus ou ne censurerait plus le contenu qui parlait du virus potentiellement d’origine humaine. Il a ensuite été révélé que les vérificateurs des faits de Facebook utilisaient comme source pour démystifier la théorie du laboratoire un scientifique qui avait aidé à financer le laboratoire de Wuhan en question.

Selon les défenseurs de la liberté d’expression et de la liberté scientifique, la plus grande leçon tirée du brouhaha des origines du COVID-19 est que la censure du débat ne nuit qu’à ceux que les censeurs prétendent souvent protéger.

« C’est le danger d’essayer d’interdire la discussion de certaines hypothèses. Et si l’hypothèse que vous interdisez s’avère être la bonne ? Paul Graham, le célèbre informaticien américain d’origine anglaise, a récemment tweeté.