La centrale de 51 000 £ par semaine qui devrait rejoindre Liverpool vient de perdre 6-0… contre Fribourg

Liverpool serait le favori pour recruter la star du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria.

Selon la Gazzetta en Italie, les Reds sont en pole position pour amener la star suisse à Anfield.

Zakaria, qui gagne 51 000 £ par semaine, est sur le radar de Liverpool depuis un certain temps, mais il semble possible que cela se concrétise à cette occasion.

Et le joueur de 25 ans espère que le dernier résultat de son équipe ne sera pas contre lui.

Plus tôt dimanche, l’équipe allemande a subi une défaite choc 6-0 à domicile contre Fribourg.

Bien qu’il ait joué les 90 minutes entières, Zakaria semblait avoir un bon match.

Eh bien, dans des circonstances assez choquantes, il est vrai.

D’après les notes de WhoScored, Zakaria n’était certainement pas le coupable de ce mauvais coup.

Le milieu de terrain, qui compte 38 sélections suisses à son actif, a réussi un pourcentage de passes de 90 pour cent et a réussi deux tirs dans le but adverse.

Klopp n’a pas encore remplacé Gini

Il sera intéressant de voir si Liverpool le veut mais, soyons honnêtes, Jurgen Klopp a besoin d’un milieu de terrain.

Le manager allemand n’a jamais remplacé Georginio Wijnaldum et bien que les Merseysiders se soient bien débrouillés sans lui, leurs blessures s’accumulent.

Curtis Jones, Naby Keita et Harvey Elliott sont tous hors de combat pour le moment et la perte d’une étoile de plus dans ce rôle peut être une mauvaise nouvelle pour Klopp.

Thiago est devenu un joueur énorme pour Liverpool ces derniers temps, cependant, et plus il reste longtemps dans l’équipe, mieux Liverpool semble aller.

Mais comme mentionné ci-dessus, Zakaria est une cible à long terme pour Klopp – eh bien, c’est du moins ce que disent les journaux – et le temps nous dira à quel point la spéculation est exacte.

