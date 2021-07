La centrale de Talwandi Sabo au Pendjab obtiendra du charbon de haute qualité de CIL

in

La centrale de Talwandi Sabo n’est pas à court de charbon et, au 11 juillet, disposait de 28 jours de stock de combustible. Cependant, c’était la qualité du carburant et non la quantité qui posait problème à l’entreprise.

La centrale électrique de Talwandi Sabo de 1 980 mégawatts (MW) s’attend à un approvisionnement en charbon à faible teneur en cendres de haute qualité de Coal India (CIL) dans les semaines à venir. La centrale électrique, détenue par Vedanta, avait attribué les restrictions à l’importation de charbon imposées par le Centre comme l’une des principales raisons de la panne fréquente de ses unités, car elle augmentait la dépendance au charbon domestique à haute teneur en cendres.

En vertu d’un accord d’approvisionnement en combustible avec CIL, la centrale extrait du charbon de Mahanadi Coalfields (MCL) depuis l’exercice 2015. “L’usine a reçu des qualités supérieures de charbon de Eastern Coalfields (ECL) dans le cadre de la substitution des importations”, a déclaré CIL à FE. Le carburant de MCL est de qualité inférieure avec un pouvoir calorifique compris entre 3 400 et 4 000 kilocalories par kilogramme (kcal/kg), tandis que le charbon des mines ECL a principalement un pouvoir calorifique supérieur entre 6 100 et 6 700 kcal/kg.

Après la panne des trois unités de la centrale – qui est la plus grande source d’électricité du Pendjab -, le gouvernement de l’État a dû imposer des restrictions à ses consommateurs industriels, leur permettant de ne tirer que 50% de la capacité électrique qui leur avait été allouée à partir du 8 juillet. Cependant, avec la remise en service de l’une des unités de 660 MW et les récentes pluies faisant baisser la demande d’électricité, les restrictions ont été levées.

La centrale électrique de Talwandi Sabo avait importé 894 000 tonnes de charbon de haute qualité à mélanger avec du fioul domestique au cours de l’exercice 20, mais n’a pas importé de charbon depuis le début de l’exercice 21. « En tant que membre d’Atmanirbhar Bharat, le gouvernement central a demandé de ne pas importer de charbon et a assuré l’importation de charbon de remplacement à faible teneur en cendres provenant des mines de charbon en Inde », a déclaré un porte-parole de Talwandi Sabo Power de Vedanta.

Bien que le gouvernement ait demandé aux centrales thermiques de réduire les importations de charbon, un expert du secteur qui a requis l'anonymat a souligné qu'« il n'y a pas d'interdiction en soi sur les importations de charbon, et les centrales sont libres de s'approvisionner en combustible à l'extérieur en cas de besoin ».

