La CEOE demande de faciliter le licenciement et bouscule la négociation de la réforme du travail

30/11/2021

Le à 23h00 CET

Rafa Bernardo

La dernière réunion de la réforme du travail laisse de nouvelles propositions sur la table qui brisent l’un des tabous qui prévalait désormais à la table : parler de licenciement. Dans un mouvement qui menace de donner un retournement de la négociation A quelques semaines de la fin, l’association patronale a présenté une large proposition, dans laquelle elle aborde différentes questions qui font débat depuis des mois (comme la formation, la temporalité ou l’erte), mais qui propose aussi de faciliter la cessation des contrats, tant individuels que collectifs.

Concrètement, selon le document que l’association patronale a transmis à la table de dialogue avec le gouvernement et les syndicats, la CEOE souhaite que les licenciements collectifs aient leurs propres seuils de peut être fait par centre de travail, et non par entreprise, que les conventions collectives sectorielles (« ou, à défaut, les accords d’entreprise et de groupe d’entreprises ») puissent « identifier » et « préciser le régime juridique » des causes d’extinction pouvant être inscrites dans les contrats de travail , et récupérer l’ancienne aspiration de l’entreprise selon laquelle un licenciement ne peut être porté devant les tribunaux qu’en cas de fraude, d’intention, de coercition ou d’abus de droit.

En dehors de la négociation

A la table de dialogue sur le marché du travail, en cours depuis neuf mois, jusqu’à présent, il n’a pas été question de licenciement car les parties ont convenu de quitter cette question controversée en dehors de la négociation, et le traiter, le cas échéant, dans un autre processus ultérieur. En effet, dans les engagements de réforme relatifs aux questions sociales que l’Espagne a pris avec Bruxelles pour recevoir en échange les fonds Next Generation, il n’est fait aucune mention de ruptures contractuelles.

Des sources syndicales avancent à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, qu’elles exigeront que le gouvernement, conformément à cette position commune, refuser d’entrer dans cette affaire; En tout état de cause, s’il était intégré aux sujets en discussion, ils proposeront de récupérer tous les éléments qui ont rendu difficiles les licenciements avant la réforme du travail de 2012, comme l’autorisation administrative préalable aux Dossiers de règlement du travail, le recouvrement des indemnités. de 45 jours par an travaillés à titre de référence (contre 20 jours par an imposés par la législation du gouvernement Rajoy), et que les salaires de traitement reviennent pour les licenciements considérés comme irrecevables, c’est-à-dire que l’employeur doit payer les salaires laissés de à percevoir par le travailleur entre la fin de son contrat et la décision de justice.

Dans une première évaluation de la proposition de l’employeur, l’UGT a déjà indiqué qu’elle considère « absolument rejetable » que les conventions collectives envisagent des causes d’extinction et critiquent le fait qu’elles traitent de « questions qui jusqu’à présent n’ont pas été sur la table de négociation », y compris les aspects « inabordables » pour le syndicat.

Première proposition

Le reste des interlocuteurs attendaient cette proposition avec impatience, car en plus d’être le premier mouvement propositionnel de l’association patronale depuis l’été, les hommes d’affaires ont voulu la soulever pour la première fois à la table de concertation de concertation, sans envoyer les documents avant la réunion pour une première étude, ce qui est la chose habituelle. En fait, l’étape est si inédite qu’une journée spéciale a été mise en place pour sa présentation, mardi après-midi, au lieu d’attendre les réunions ordinaires de réforme du travail, qui ont lieu les mercredi et vendredi matin. Lors de ces prochaines réunions, le reste des propositions du document de l’employeur sera discuté, qui propose, entre autres, qu’il n’y ait aucune limitation de pourcentage ou de temps à l’embauche éventuelle et qu’aucun coût supplémentaire ne soit imposé sur la cotation de contrats plus courts.

L’employeur est débattu dans cette négociation sur la réforme du travail entre les pression pour signer un accord, qui proviennent du Gouvernement et de Bruxelles, et ceux des secteurs d’activité considérés comme les plus touchés par les mesures adoptées ces derniers mois par l’Exécutif (petites entreprises, indépendants et secteur agricole), en faveur de ne pas atteindre un une entente. Les sources du dialogue social estiment que la proposition patronale a été conçue précisément pour plaire à ces « secteurs maximalistes, qui demandent une main forte à la table des négociations, qu’ils verront ainsi comment leurs propositions arriveront à la table », mais que dans le les prochains jours, le Dialogue reprendra ses voies habituelles et se concentrera sur les questions débattues depuis des mois.

Les syndicats, pour leur part, sont -jusqu’ici- plus favorables à l’accord car les négociations reprennent une bonne partie de leurs aspirations à abroger la réforme du travail de 2012 ; Cependant, ils préparent des mobilisations durant le mois de décembre pour faire pression en faveur de leurs revendications, comme annoncé ce lundi par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La date limite convenue par la Commission européenne et l’Espagne pour que cette mesure soit prête est le 31 décembre et le gouvernement insiste sur le fait qu’il se conformera et le texte sera approuvé par le Conseil des ministres avant cette date, il reste donc moins d’un mois pour clore la négociation, avec ou sans accord.

Jusqu’à présent, la dernière proposition sur la table était celle du gouvernement, qui a mis à jour la semaine dernière certains aspects du document qui sert de base à la négociation pour simplifier le fonctionnement du futur erte et augmenter les sanctions pour la conclusion de contrats temporaires irréguliers.