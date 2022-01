La CEOE, entre le rejet du SMIC ou la signature d’une augmentation pour deux ans

09/01/2022 à 10:18 CET

Rafa Bernardo

le le dialogue social revient après les vacances, et l’un des premiers points à l’ordre du jour est la fixant le Salaire Interprofessionnel Minimum (SMI). Bien que cet indicateur soit normalement approuvé en fin d’année, pour entrer en vigueur au début de l’année suivante, à cette occasion la négociation de la réforme du travail a monopolisé la table de dialogue jusqu’aux dernières barres de 2021, de sorte que la même norme envisage une prolongation du SMI actuel (fixé à 965 euros par mois depuis septembre dernier) pour laisser le temps aux agents sociaux et au Gouvernement de dialoguer avant d’approuver le chiffre d’augmentation pour 2022. Et toutes les sources indiquent que le résultat de la négociation dépend principalement de la employeur, qui oscille entre deux possibilités maximales : à un extrême, le refus d’accepter une augmentation du SMI ; dans l’autre, d’accord non seulement pour 2022, mais aussi pour 2023.

Un haut dirigeant CEOE confirme que une position commune n’a pas encore été arrêtée au sein de la direction de l’organisation de l’entreprise, et la table du dialogue social n’a pas encore été ouverte, bien que les sources de la négociation puissent déjà dire à El Periódico de España quelles sont les possibilités car les interlocuteurs sont toujours les mêmes : les techniciens qui ont forgé les accords (et désaccords) in erte, retraite et marché du travail ces derniers mois, ce sont aussi ceux qui discutent du SMI, et ont déjà échangé de manière informelle ces dernières semaines. Et la balle est dans le camp du CEOE car Les syndicats ils n’ont aucun doute quelle est leur position : ils ont l’engagement du Gouvernement, acquis lors de la précédente négociation, que le SMI sera relevé en 2022 à « environ mille euros ». Ainsi, la prochaine étape serait une nouvelle hausse modérée en 2023 pour atteindre l’engagement acquis dans l’accord de gouvernement entre le PSOE et United We Can. quitter le SMI à 60% du salaire moyen à la fin de la législature. UGT et CCOO partent donc d’une position défensive : s’assurer que l’Exécutif tienne ses promesses.

Élections au sein de l’association patronale

L’initiative est donc entre les mains du patronat, qui doit décider s’il s’oppose à l’augmentation (comme il l’a fait en septembre, lorsque l’augmentation de 950 euros par mois à 965 a été rejetée), ou s’il participe à les négociations dans le but de parvenir à un pacte, et dans ce cas si vous voulez clôturer non seulement le SMI de 2022 mais aussi celui de 2023, en résolvant d’un coup une négociation pour le reste de la législature. Il y a arguments pour et contre des deux possibilités.

En faveur du rejet joue la forte opposition interne que les accords avec le gouvernement ont en CEOE. Au cours des derniers mois, l’association patronale a laissé deux très importants non signés (celui du SMI susmentionné en septembre, et celui du Mécanisme d’équité intergénérationnelle des retraites en novembre), et a donné « oui » à la réforme du travail par le minime, avec l’opposition déclarée d’employeurs territoriaux et sectoriels de beaucoup de poids : le madrilène CEIM, le catalan Foment, l’agraire Asaja et le moteur Anfac. Tout, avec un rendez-vous avec les urnes en novembre: alors le mandat du président, Antonio Garamendi expire, qui n’a pas encore révélé s’il sera à nouveau présenté ou pas mais que – s’il optait pour une réélection – il devrait surmonter les handicaps d’une opposition interne de plus en plus ouverte et d’une relation tendue avec le Parti populaire, qui est une formation politique très influente dans le monde des affaires, et qui a déjà manifesté ouvertement son mépris pour les pactes que l’association patronale est en train de conclure avec l’Exécutif. En résumé : le candidat qui souhaite reprendre les rênes de l’association patronale devra tenir compte du fait que les accords avec le gouvernement de Pedro Sanchez deviennent de plus en plus impopulaires au sein de CEOE.

En revanche, la trajectoire de négociation que les patrons ont menée jusqu’à présent parle en faveur du pacte : participer au dialogue jusqu’au bout, ne jamais se lever de table ou claquer la porte, et essayer d’amorcer des concessions jusqu’au dernière seconde. Ongle stratégie de minimisation des dommages dans un contexte défavorable – il y a quelques mois, une législation beaucoup plus sévère était prévue pour les intérêts économiques – qui a été saluée par les think tanks conservateurs comme le FAES, dirigé par l’ancien président José María Aznar. La ténacité et l’acharnement des négociateurs de CEOE, reconnus même par leurs opposants syndicaux, et le succès de ce mode de fonctionnement anticipent des semaines de dialogue sur le SMI au cours desquelles ils se battront jusqu’au dernier centime.

Moins de mille euros

En ce sens, les sources de la négociation anticipent que la CEOE voudra désormais clôturer la hausse du SMIC de 2022 et celle de 2023, profitant du fait que la variante omicron sème le doute sur la force de la reprise, et donc garantir des augmentations inférieures à celles qui résulteraient d’un pacte gouvernement-syndicat, et aussi éviter un nouveau cycle de négociations pour 2023 à la fin de cette année, alors qu’il pourrait y avoir moins d’incertitudes sur l’économie et que les arguments en faveur d’un plus grand SMI pourraient avoir plus d’influence.

Le comité d’experts mandaté par le Labour pour concevoir une trajectoire d’augmentations pour porter le SMI à 60 % du salaire moyen à la législature a indiqué l’été dernier que le salaire minimum devrait se situer entre 1 011 et 1 049 euros par mois en 2023 pour tenir cette promesse électorale. Ces sources font le pari que CEOE négociera pour arriver à un résultat plus proche du chiffre inférieur, tandis que UGT et CCOO aspirent à la fourchette maximale, ils anticipent donc un résultat qui restera à mi-chemin : des augmentations en 2022 à 990 ou 995 euros par mois, et d’ici 2023 jusqu’à 1.030 ou 1.040 euros par mois. Une solution de compromis qui pourrait ouvrir la porte au pacte – tant que l’employeur n’opte pas pour la rupture -, compte tenu également du fait que la division au gouvernement entre les partisans des hausses (le ministère du Travail) et ceux du confinement (le ministère de l’Économie) font encore plus pencher la balance.