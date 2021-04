La cérémonie des Oscars à la gare Union perturbe le site de test COVID ⋆ .

Alors que Glenn Close, Daniel Kaluuya et Zendaya ont été tranquillement escortés à Union Station dimanche pour la 93e cérémonie des Oscars, un autre type de procession se déroulait au coin de la rue: Angelenos avait du mal à trouver un site de test COVID-19 qui avait été déplacé. de l’avant de la station de transport en commun à l’arrière du complexe pour accueillir les festivités des Oscars.

«Il était difficile pour nous de le trouver», a déclaré Wendy Moncada, qui accompagnait son petit ami sur le site de test environ une heure avant le coup d’envoi de la télédiffusion de 17 h. «L’ensemble de la situation de stationnement était difficile et il n’y avait pas de dépôt ni de ramassage.»

L’entrée principale de la gare était fermée, il était donc impossible de s’approcher de la voie habituelle depuis la rue Alameda. La police à moto, le personnel de sécurité, les clôtures en mailles de chaîne et les barrages en béton ont rendu les bâtiments inaccessibles de l’avant ou des côtés. Le seul moyen d’entrer était à environ un demi-mile de là, par un passage souterrain lugubre sur l’avenue Cesar Chavez.

Un membre du personnel de Curative, qui gère le site de test et l’a déplacé le 1er avril, a qualifié cette décision de «fiasco». (L’employé a demandé à ne pas être identifié parce que l’employé n’était pas autorisé à commenter.)

Hollywood est depuis longtemps habitué à la sécurité extrêmement restrictive et imposante qui accompagne les Oscars, alors que des hordes d’équipes de travail et oh, tant de célébrités descendent au Dolby Theatre chaque année depuis 2002.

À la gare Union, pas tellement.

Au cours de l’année surréaliste des Oscars pandémiques, la manne hollywoodienne semblait nettement hors de propos autour d’un monument public de Los Angeles, à deux pas d’un campement de sans-abri à Junipero Serra Park et en face de l’historique Olvera Street, qui a eu le la vie et la musique s’en sont évacuées pendant la pandémie.

Des journalistes qui normalement porteraient des robes et des costumes, des jeans et des chemises à peine fantaisie. Finis les paillettes qui faisaient des entrées élaborées sur le tapis rouge, les publicistes débordés de travail, les assistants fous et les rangées de fans hurlants.

Certains résidents du Mozaic adjacent à Union Station Apartments étaient en colère contre les semaines qui ont précédé la cérémonie, qui, selon eux, coupait l’accès à la gare et entraînait des inconvénients et du bruit.

«Pendant des semaines, ce fut un cauchemar de construction avant l’aube tous les jours», a déclaré Dana Wilkie, qui se tenait dans sa fenêtre à côté d’un grand panneau rose arborant «Oscars Suck». «Nous payons des milliers de dollars pour vivre ici et ils nous traitent comme des prisonniers.»

Sur le trottoir en contrebas, Ash Pana a qualifié la situation de «gâchis» et a déclaré qu’elle avait été considérablement mal gérée.

“Une grande partie de cela est simplement une planification terrible, et cela supprime l’accès à un service public pour le profit privé d’une manière qui n’a aucun sens et ne permet pas de flexibilité”, a déclaré Pana. «Ils l’ont rendu plus dangereux, plus inaccessible et ont perturbé la vie de milliers de personnes.»

Pana, qui souffre de douleurs chroniques et utilise parfois un déambulateur, a déclaré que d’autres personnes handicapées avaient été invitées à faire un détour d’au moins 10 pâtés de maisons plutôt que de recevoir une escorte dans la gare à laquelle elles avaient besoin d’accéder.

«De là, vous pouvez atteindre la gare avec un super-trempeur, mais les gens doivent marcher au moins 15 minutes hors de leur chemin, dans chaque sens», a déclaré Pana.

À l’intérieur de la gare Union, les employés de Wetzel’s Pretzels et d’une sandwicherie Subway ont déclaré qu’ils n’avaient pas remarqué trop de différence dans leur vie quotidienne, à part le fait que lorsqu’il était temps de sortir les poubelles, ils avaient un long détour parce que des Oscars, et c’était une déception.

L’avantage? Beaucoup plus d’affaires, a déclaré Danny Morales qui travaillait au comptoir de la boutique de bretzels.

Le point de vue de Morales, qui comprend normalement la vaste entrée Art déco, était un mur noir avec des points d’entrée de sécurité flanquants. Crane votre cou à côté de l’un de ces points d’entrée – avant qu’un garde de sécurité anxieux ne vous chasse – et vous verrez des hommes en smokings sous de grandes lanternes en papier suspendues dans les arbres et des tas de fleurs luxuriantes et multicolores.

Une femme vêtue d’une robe dorée scintillante associée à un masque à paillettes assorti se précipita sur des talons incroyablement hauts, clairement agitée par un détour qu’elle avait rencontré.

La police qui passait dans une voiturette de golf a dit que cette journée était comme les autres, mais peut-être plus calme.

«Vous devriez venir ici quand il n’y a pas de grande fête hollywoodienne», a déclaré l’un d’eux.

Judy Gerhardt, chef de la sécurité du système et de l’application de la loi pour la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, patrouillait le périmètre avec son adjoint. Elle a déclaré que Metro avait travaillé en étroite collaboration avec la police de Los Angeles et la sécurité de l’académie dans un «effort collectif pour s’assurer que notre achalandage ne soit pas affecté».

Mais pour ceux qui se dirigent vers le site de test COVID-19, le passage souterrain s’est avéré exigu et malodorant. Une ou plusieurs personnes s’étaient soulagées sur le trottoir plus d’une fois et de plusieurs façons. À un endroit différent, une dizaine de personnes se sont rassemblées pour essayer d’avoir une vue d’ensemble des débats. Cela ne s’est pas produit, mais ils ont quand même pris des selfies.

Un couple de chefs vêtus d’un blanc éclatant fumait des cigarettes, leurs bracelets de sécurité spéciaux pour les Oscars étincelant sous la lumière du soleil de fin d’après-midi. Comment ça se passe là-dedans? Désolé, a déclaré l’un d’eux, expliquant que lui et tous les autres employés avaient signé un accord de non-divulgation.

Isabel Rojas-Williams, historienne de l’art et experte en peinture murale locale, était également présente, attendant une amie venue du Chili pour soutenir le documentaire chilien nommé «The Mole Agent». Elle a fourni le peu de soleil rare lors d’une journée autrement sombre à l’extérieur des portes.

«Je suis ravi que les Oscars se déroulent à la gare Union, qui est l’un des joyaux architecturaux de la ville», a déclaré Rojas-Williams. «Ce serait merveilleux si les Oscars se déroulaient chaque année dans des endroits différents pour montrer notre diversité et pour montrer que nous sommes multiculturels. Nous avons cette richesse pour montrer au monde que nous sommes bien plus qu’Hollywood. »

