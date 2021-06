La cérémonie d’ouverture amène la fête à Chifa, l’endroit le plus animé de LA – WWD

“Ce sont les stars de la nuit”, a déclaré Humberto Leon à propos de The Linda Lindas, le groupe punk exclusivement féminin, lors de la soirée d’ouverture de Los Angeles mardi soir.

Le groupe, composé de deux sœurs, une cousine et leur amie proche – Lucia de la Garza, Mila de la Garza, Eloise Wong et Bela Salazar – est rapidement devenu une sensation après leur performance de « Racist, Sexist Boy » au sein du LA Public La bibliothèque est devenue virale le mois dernier.

“Nous n’avons jamais pensé que le spectacle à la bibliothèque serait celui qui nous ferait exploser”, a déclaré Lucia, 14 ans. “Mais c’était tellement amusant en même temps.”

“J’ai l’impression que c’était aussi à cause du message de la chanson et pas tellement de la bibliothèque elle-même”, a sonné Mila, 10 ans, la plus jeune. Elle et Eloise, qui sont sino-américaines, ont écrit les paroles après avoir été victimes de racisme à l’école.

“Il s’agit de lui et de tous les autres garçons racistes et sexistes de ce monde”, crie Eloise, 13 ans, dans la vidéo avant qu’ils ne basculent tous. Ils ont depuis joué sur “Jimmy Kimmel Live!” et a été signé chez Epitaph Records.

Leon, un fan, les avait contactés via DM sur Instagram.

“Il a été vraiment cool et a soutenu notre groupe”, a déclaré Bela, 16 ans, à propos de Leon, peu de temps avant d’être interrompu. C’était une connaissance qui cherchait à présenter les dames à Kim Gordon, la chanteuse pionnière de Sonic Youth. Supportrice de longue date de la cérémonie d’ouverture, elle était à l’événement avec Emma Reeves de Free The Work.

« Connaissez-vous les Linda Lindas ? » demanda Reeves en se tournant vers Gordon.

“J’ai lu à leur sujet, mais je ne les ai pas vus”, a répondu Gordon en lui disant bonjour.

“C’est emblématique”, a déclaré Leon à proximité, alors qu’il les regardait se rencontrer. Tous les yeux étaient rivés sur les femmes alors que les photographes s’envolaient.

Les festivités ont eu lieu au restaurant familial du créateur, le hotspot Chifa, à Eagle Rock. Leon et la cofondatrice de Opening Ceremony, Carol Lim, ont réuni des amis pour célébrer la nouvelle collection capsule de la marque : une ligne de Ts rendant hommage au travail du regretté photographe et réalisateur américain Herb Ritts.

“Nous avons tous les deux été de grands, grands fans de Herb’s, ayant grandi en tant que natifs de LA”, a déclaré Leon aux côtés de Lim. « Sa photographie a toujours transcendé le temps.

Les t-shirts – disponibles dès maintenant sur openingceremony.com au prix de 215 $ chacun – présentent des images du corps humain en noir et blanc de Ritts, connu pour ses portraits de célébrités et son travail de vidéoclip avec Chris Isaak et Janet Jackson. . Ritts, aussi, est né et a grandi à LA

« Il y a toute une génération qui ne connaît pas la référence, et si vous connaissez son œuvre, vous savez qu’elle a inspiré tant de personnes et tant de marques et tant d’entreprises », poursuit Léon. «Donner le récit et redonner à quelqu’un la représentation qu’il mérite, c’est génial. Et il est gay. Il est mort du sida. Je pense que c’est quelque chose de vraiment important à retenir, les artistes qui sont morts du SIDA. Nous pensons toujours à « Comment cela serait-il s’ils étaient ici aujourd’hui, si cela ne leur arrivait pas, s’il y avait un médicament disponible à ce moment-là ? » »

Lim hocha la tête, avant d’ajouter : « En tant que photographe gay, il a vraiment ouvert la voie à cette nouvelle focalisation sur la beauté de la forme humaine. Et comme c’est le mois de la fierté, [though] nous aimons toujours parler de la fierté comme étant 365 jours par an, c’était comme une très belle personne à mettre en valeur.

La nuit d’été a fait sortir les artistes Peter Shire, Amy Yao et Christine Sun Kim ; Jaime Xie de “Bling Empire” ; Gigi Goode de “RuPaul’s Drag Race” ; l’auteur-compositeur-interprète Zsela Thompson; producteur et DJ Ezra Rubin ; l’artiste de performance Rafa Esparza ; Pas de Sesso designer Pierre Davis ; photographe Sandy Kim ; la manucure Naomi Yasuda ; le designer Patrik Ervell ; Harley Viera-Newton; Philippe Picardi ; Jen Brill ; l’équipe QNA LA, Howin Wong, Paul Morales, Jonathan Jae-An Crisman et Louie Bofill; les stylistes Andrew Vottero, Kyle Luu et Kat Typaldos, et l’artiste musical Polartropica, qui (avec ses amis Akemi Look et Lacy Lew Nguyen Wright) se sont démarqués dans un casque du créateur Peter Lai. Polartropica portait un justaucorps rose bébé, qu’elle a elle-même embellie.

“J’ai collé la frange et j’ai ajouté les fleurs”, a-t-elle déclaré, avant d’ajouter: “C’est tellement agréable d’être dehors, n’est-ce pas?”

Cela faisait exactement une semaine que LA Country avait levé le mandat du masque.

“Quel moment pour être à nouveau en vie”, a déclaré Iris Alonzo, ancienne d’American Apparel, cofondatrice et directrice créative de Everybody.Word. « Nous sommes de retour, et ça fait du bien.

La foule était de bonne humeur, rattrapant et dansant dans l’espace extérieur du restaurant. Ils ont siroté les boissons signature de Chifa, “chicha morada” et “tong ling cha” (avec des options à base de tequila), alors que des dim sum – qui ne sont généralement pas proposés dans le restaurant sino-péruvien – ont été distribués. Les copropriétaires du restaurant, la mère de Leon, Wendy, sa sœur Rica et son beau-frère et chef cuisinier John Liu, étaient également présents.

“Après un an et demi que nous avons eu, c’est vraiment excitant de pouvoir avoir cet événement”, a déclaré Lim.

Elle et Leon savent une chose ou deux sur l’organisation d’une fête. Que ce soit pour la cérémonie d’ouverture ou lorsqu’ils dirigeaient Kenzo, ils ont organisé des bashes nocturnes – toujours avec une piste de danse – dans le monde entier, attirant une communauté de supporters, de collaborateurs, de créateurs et d’artistes qui incluent des noms hollywoodiens comme Chloë Sevigny , Jessica Alba et Spike Jones. Maintenant, ils sont de retour à LA, un retour aux sources, après des années à New York où ils ont lancé Opening Ceremony en 2002.

C’est le “rafraîchissement ultime”, a déclaré Leon à propos du nouveau chapitre de la marque depuis la fermeture de tous les magasins de détail et son acquisition par le groupe New Guards de Farfetch, qui a été annoncé en janvier de l’année dernière, avant COVID-19.

“Le timing était vraiment de notre côté, car, évidemment, le monde entier a changé”, a déclaré Lim, faisant référence aux fermetures de magasins dues à la pandémie.

“La façon dont nous considérons la marque est très différente de ce que nous faisions auparavant”, a ajouté Leon. « Cela semble super excitant – presque relancer la marque et réfléchir à ce qui a du sens et à la façon de raconter notre histoire personnelle au sein de la marque. »