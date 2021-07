La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo a Final Fantasy Music, JRPG

Capture d’écran : Square Enix

Pour les ringards d’entre nous, le Japon est pratiquement synonyme de jeux vidéo. Et si vous jouez à des jeux vidéo et assistez à la cérémonie d’ouverture du plus grand événement sportif de l’année, vous vous dites probablement « attendez une minute, c’est… ? » Oh, c’était. En fait, il y avait une multitude de références musicales qui ne seront probablement lisibles que par les joueurs, en particulier ceux qui ont un penchant pour les jeux de rôle japonais classiques.

Comme repéré par une variété de personnes sur les réseaux sociaux, les athlètes et les porte-drapeaux sont entrés dans le stade de 68 000 places ce matin sur les airs de Final Fantasy, la série RPG de longue date connue pour les jolis garçons aux cheveux enviables. Selon la liste de lecture officielle, il s’agissait du morceau de fanfare emblématique, que vous pouvez entendre à chaque fois que vous terminez une bataille ou améliorez vos personnages. Pour les joueurs, le son est lié à un sentiment d’accomplissement – c’est le genre de chose que vous voudriez entendre après avoir fait quelque chose de cool ou d’exigeant.

Vraiment, c’était tout un medley qui mélangeait une variété de sources différentes, de Sonic the Hedgehog à Dragon Quest, et même des choix plus spécialisés, comme Nier So tandis que les JRPG font la plus grande apparition, celui qui a composé la musique pour cela fait comprendra certainement bon nombre des plus grandes franchises de jeux vidéo originaires du Japon. Soigné.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, initialement reportés en raison de la pandémie, se poursuivront jusqu’au 8 août. Au cours de ces semaines, l’événement présentera plus de 30 sports et des centaines d’événements. Mais au-delà des difficultés d’organiser une réunion géante pendant covid-19 et de la politique douteuse habituelle qui suit tout événement olympique, tout a été troublé depuis le début. Il y a quelques semaines à peine, le directeur créatif de l’événement, Kentaro Kobayashi, a été licencié après avoir fait une blague sur l’Holocauste. Son prédécesseur a également été licencié pour avoir tenu des propos sexistes. Le compositeur de l’événement, quant à lui, a quitté les débats après avoir admis qu’il avait l’habitude d’intimider des camarades de classe handicapés.

Ne vous inquiétez pas, sa musique n’y serait plus. Mais quand même : Waouh ! Dans une nouvelle plus agréable, cependant, c’est un grand jour pour les fans de « augmentation du nombre », car Google célèbre également les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en publiant un JRPG complet.