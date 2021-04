La cérémonie vous donnera l’impression d’être dans un film ⋆ .

Produire les Oscars est un travail difficile et souvent ingrat, même dans une année normale – et comme vous l’avez peut-être remarqué, avec une pandémie mondiale qui bouleverse la vie à Hollywood et dans le monde, cette année n’a pas été tout à fait normale.

“Mon attitude à l’arrivée était, vous devez vous abandonner au fait que vous allez juste être une piñata humaine”, a déclaré le réalisateur Steven Soderbergh, qui produit la 93e cérémonie des Oscars aux côtés de Stacey Sher et Jesse Collins, à The Envelope over Zoom this mois. «Et si vous vous abandonnez à cela, vous êtes en quelque sorte libre de faire ce que vous voulez. Nous ne lisons pas la section des commentaires, car c’est de cette façon que réside la folie. »

Aucun des trois producteurs vedettes de cette année n’a jamais produit les Oscars, qui se tiendront le 25 avril après avoir été repoussés de deux mois en raison de la pandémie. Mais personne ne peut remettre en question leur bonne foi.

Soderbergh a réalisé plus de 30 films, dont «Sex, Lies and Videotape», «Ocean’s Eleven», «Magic Mike» et, à juste titre, «Contagion». Sher a remporté le prix du meilleur film pour la production des films «Django Unchained» et «Erin Brockovich». Collins a produit de nombreuses récompenses et événements télévisés, y compris la mi-temps du Super Bowl de cette année et les Grammy Awards du mois dernier.

Pourtant, depuis leur signature en décembre, les trois ont été confrontés à des obstacles sans précédent – et à un niveau de contrôle sans précédent. Le mois dernier, les producteurs des Oscars ont annoncé qu’il n’y aurait pas de discours d’acceptation Zoom lors de la télédiffusion de cette année, ce qui a provoqué un contrecoup de certains nominés qui craignaient de ne pas pouvoir se rendre à Los Angeles, où le spectacle aura lieu à Union Station et au Dolby Theatre. . Pour répondre à ces préoccupations, l’équipe de production de l’émission travaille maintenant 24 heures sur 24 pour mettre en place un hub distinct au Royaume-Uni ainsi que plus de 20 signaux satellites pour d’autres nominés plus éloignés.

Les enjeux des Oscars de cette année sont énormes. Alors que les cinémas à travers le pays commencent à rouvrir leurs portes, l’industrie du cinéma a désespérément besoin du genre de coup dans le bras qu’une célébration scintillante comme les Oscars peut offrir. Mais dans le même temps, les cotes d’écoute pour d’autres émissions de prix pandémiques ont été lamentables, et la récolte de nominés de cette année n’a pas le genre de superproductions massives qui pourraient attirer un large public.

L’enveloppe s’est entretenue avec Soderbergh, Sher et Collins lors d’un appel conjoint sur la façon dont ils relèvent les nombreux défis de cette année – et ce à quoi nous pouvons nous attendre de ce qui est sûr d’être un Oscars pas comme les autres.

Avec le spectacle dans quelques semaines, comment vous sentez-vous?

Soderbergh: Les gens travaillent sept jours sur sept, de longues heures. La bonne nouvelle, c’est qu’on a l’impression de fusionner. Il y a des moments dans un projet de cette complexité où les choses ont l’impression de voler en éclats. Mais ce n’est pas notre sensation en ce moment. Cela a été délicat. Tout ce que nous essayons de faire, nous essayons de diriger avec une idée créative forte. Nous ne voulons pas que COVID soit une excuse pour quoi que ce soit en termes de créativité de la série. Cela doit encore être un spectacle divertissant.

L’intérieur de la gare Union, au centre-ville de Los Angeles, se transformera en une scène des Oscars.

(Christina House / Los Angeles Times)

Différentes récompenses ont abordé les défis de la pandémie différemment, avec plus ou moins de succès. Qu’avez-vous appris des émissions précédentes que vous vouliez éviter?

Collins: Je pense que l’une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire dans une situation comme celle-ci est d’essayer de comprendre comment faire la même émission dans un environnement COVID. Si vous dites simplement: «Nous allons faire exactement les mêmes Oscars mais sans public», je pense que vous aurez manqué une occasion d’essayer quelque chose de différent. Quand nous nous sommes tous réunis, j’étais vraiment excité que nous soyons tous sur la même page, et nous avons proposé un principe d’organisation pour la série qui n’a jamais été vu auparavant en termes de Oscars.

Soderbergh: Ouais, écoutez, on a beaucoup parlé de notre «position anti-zoom». Pour nous, c’était tout simplement frustrant d’imaginer cet ensemble étonnant que David Rockwell est en train de construire à la gare Union, puis, pour un moment fort, vous coupez à quelqu’un assis sur son canapé avec un ordinateur portable devant eux. Ce sont les f-ing Oscars. Ce n’est pas un webinaire. Nous essayons donc simplement d’amener les gens à un endroit où nous pouvons vraiment le rendre beau. Nous voulons que tout le monde participe. Nous souhaitons connecter les personnes qui ne peuvent pas venir à Los Angeles par satellite et non par Zoom.

Avez-vous été surpris par le refus que vous avez reçu de certaines personnes lorsque vous avez annoncé cette politique de non-zoom?

Sher: Nous étions entre un rocher et un endroit dur, et il y avait des choses que nous pouvions dire et des choses que nous ne pouvions pas, parce que nous n’avions pas toutes les informations. C’est complètement fluide. Comme les médecins aiment à le dire, nous en avons peut-être fini avec COVID, mais COVID ne l’est pas avec nous. Nous avons donc commis une erreur en ne donnant pas toutes les informations tant que nous n’avons pas eu d’informations réelles, et les gens n’ont pas très bien répondu à cela. Mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons – d’où la piñata humaine de Steven.

Vous voulez évidemment que les Oscars aient une ambiance festive, mais en même temps, ce fut une année extrêmement difficile pour l’industrie du cinéma, et nous ne sommes pas encore sortis du bois. Comment trouvez-vous le bon ton?

Soderbergh: Les 14 ou 15 derniers mois ont été sans précédent dans leur dévastation et leur dislocation, et vous devez reconnaître cela tout en offrant un peu de soulagement de la douleur pendant quelques heures. Essayer d’en dépouiller l’auto-importance sans devenir sournois ou hypocrite – c’est un véritable équilibre. Nous voulons que ce soit joyeux et nous voulons que les gens reconstruisent leur relation en allant au cinéma. Nous sommes tous dans un endroit très synchronisé en termes de ce que doit être le ton. Mais je suppose que nous le saurons.

Statuettes des Oscars dans les coulisses prêtes à être distribuées.

(Al Seib / Los Angeles Times)

Sher: Nous avons beaucoup perdu et nos vies sont changées à jamais. Nous avons vécu la tristesse de l’obtention du diplôme de lycée dans un parking avec votre autoradio – moi personnellement. Mais il est temps de découvrir comment ne pas seulement regarder ce que nous avons perdu. Ces personnes ont réalisé des films extraordinaires, et il s’agit de la célébration de l’excellence. Et nous avons besoin de ces rappels pour nous soutenir. Nous devons rester motivés pour entrer dans la zone des buts. Nous sommes si proches, mais nous n’en sommes pas encore là.

Vous avez dit que le plan est que l’émission de cette année ait la sensation d’un film. Cela semble intrigant, mais qu’est-ce que cela signifie exactement?

Soderbergh: Comme j’aime le dire, nous avons vu l’OVNI, et vous ne le verrez pas avant le 25 avril. ça sonne, tout va ressembler plus à un film. Nous tournons à 24 images par seconde, nous utilisons un format d’écran légèrement plus large. Dès que ça commence, ça va se sentir, avoir un aspect et un son différents, et nous espérons pouvoir maintenir cela tout au long de la soirée et contribuer à un sentiment d’être à l’intérieur d’une pièce de cinéma dans laquelle des prix sont décernés, par opposition à une simple remise de prix.

Aussi fou que cela ait été, en tant que processus, c’est aussi vraiment excitant. J’ai l’impression que certaines de nos grandes idées sont fortes, et je préfère voir une exécution à 75% d’une très bonne idée plutôt qu’un niveau d’exécution à 100% d’une idée médiocre. Ce n’est pas une question de perfection. Il s’agit de l’émotion et de l’énergie.

Bien qu’il y ait une forte récolte de nominés pour la meilleure photo cette année, beaucoup de gens ne les ont pas vus. Avec les salles fermées, certains se sont demandé s’il ne devrait même pas y avoir des Oscars. Que dites-vous à cela?

Soderbergh: Je pense que c’est une incroyable gamme de films cette année. C’est sans précédent dans sa diversité et sa représentation, et je les trouve tous très accessibles. Je n’ai pas l’impression, parce qu’il n’y a pas eu de superproductions en raison de la fermeture des théâtres, que les meilleurs nominés en photo soient en quelque sorte des prix d’art house. Ce sont des films très émouvants, agréables au goût, qui sont très bons et clairs sur ce qu’ils font. Nous n’aurions pas pu être plus heureux lorsque les nominations ont été publiées.

Statuettes des Oscars dans les coulisses de la 86e cérémonie des Oscars en 2014

(Al Seib / Los Angeles Times)

Il y a des critiques perpétuelles selon lesquelles l’émission est trop longue et qu’il y a trop de catégories. Sinon, comment comptez-vous innover, notamment autour des catégories techniques, alors que beaucoup de téléspectateurs prennent des pauses toilettes?

Collins: Je pense que nous avons une approche créative pour les catégories d’artisanat que les gens ont tendance à dire ne pas obtenir les notes – cela pourrait inciter le public à se pencher. Quel que soit le domaine, tout le monde aime entendre parler de grandeur, et c’est ce que nous avons l’intention de célébrer . Donc, si vous avez une grande star de cinéma qui vous dit que ces maquilleurs sont les meilleurs absolus et que ce sont certains de mes collègues préférés, vous allez vous pencher et vouloir comprendre cela, car cela n’a jamais été abordé comme ça auparavant.

Soderbergh: De toute évidence, nous n’avons pas fait du bon travail dans le passé en essayant de connecter les gens à ces catégories, donc nous y travaillons vraiment dur, car nous pensons que nous pouvons prouver qu’ils valent le temps de tout le monde. Je n’ai pas de problème avec les gens qui vont aux toilettes. Je veux juste qu’ils soient pressés de rentrer.

Des chaises de réalisateur alignées dans les coulisses pour les présentateurs aux Oscars 2015.

(Al Seib / Los Angeles Times)

Même dans une année normale, critiquer les Oscars est devenu une sorte de sport sanguin. Êtes-vous prêt pour cela?

Soderbergh: Soyons clairs: je m’y suis adonné, comme nous le faisons tous. Mais nous espérons cette année qu’il n’y aura pas autant de surveillance de la haine qu’il y en a peut-être eu dans les années passées. Le slogan «Apportez votre film d’amour» est à la fois une véritable demande et un appel à l’action pour un spectateur. Il y a un message en dessous, c’est-à-dire que si vous êtes cynique à ce sujet ou que vous apportez une attitude vraiment sombre, ce n’est pas ce dont nous parlons ce soir.

Steven, vous avez été crédité par un ancien producteur des Oscars pour avoir prononcé le discours d’acceptation parfait lorsque vous avez gagné pour la réalisation de «Traffic». Êtes-vous convaincu que les discours de cette année auront ce genre d’émotion et de spontanéité?



Soderbergh: Nous pensons que oui, à cause de l’année où c’est et à cause de la relation que nous avons essayé d’établir avec tous les candidats à travers le processus d’entrevue auquel nous les avons soumis. Notre plan est d’encourager les gens à dire quelque chose, et nous avons organisé le spectacle de manière à faire plus de place au potentiel de ces moments. Le plan, du moins pour les personnes qui peuvent être à la gare Union et faire partie de l’avant-spectacle, est de les préparer avec quelque chose qui ressemble beaucoup au déjeuner des nominés, afin qu’ils soient détendus. Nous espérons que ce sera comme une sorte de goulotte doublée de velours qui les amènera sur ce socle et ils seront prêts à chanter leur chanson.

L’acteur de soutien, lauréat d’un Oscar pour «Traffic», célèbre avec son réalisateur oscarisé Steven Soderbergh

(Lucy Nicholson / . via .)

Dans cet esprit, je suppose qu’il y aura un open bar à cet événement d’avant-spectacle?

Soderbergh: [dryly] Ouais, ne serait-ce que pour moi.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));