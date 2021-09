La certification CoWIN est un problème avec le gouvernement britannique ; pourparlers en cours pour résoudre le problème

Plus tôt mercredi, le gouvernement britannique a mis à jour ses directives de voyage et a répertorié les formulations de vaccins, notamment: AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria et Moderna Takeda, qualifiées de vaccins approuvés.

Un jour après que le gouvernement britannique a inclus AstraZeneca Covishield dans sa liste de vaccins acceptés contre le COVID-19, une nouvelle controverse a éclaté. Et cette fois, il s’agit du certificat CoWIN délivré par le gouvernement indien.

Selon des sources, « l’Inde et les responsables britanniques tiennent des discussions associées à la certification du vaccin COVID-19 qui a été remise en question par les autorités de ce pays ».

“Les équipes techniques qui gèrent les certificats numériques des deux pays font partie des discussions en cours”, ajoutent des sources.

Plus tôt mercredi, le gouvernement britannique a mis à jour ses directives de voyage et a répertorié les formulations de vaccins, notamment: AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria et Moderna Takeda, qualifiées de vaccins approuvés. Cependant, pour les étudiants indiens et les voyageurs, cela ne s’est traduit par aucun soulagement. Les voyageurs en provenance d’Inde doivent se mettre en quarantaine en vertu des règles de voyage assouplies dans ce pays qui entreront en vigueur à partir du 4 octobre 2021.

Que dit le gouvernement britannique ?

À propos de la certification des vaccins, les deux parties sont en pourparlers pour explorer comment étendre la reconnaissance de la certification des vaccins qui a été délivrée aux personnes vaccinées par un organisme de santé publique compétent en Inde.

À partir de maintenant, les voyageurs indiens sont censés suivre les règles «non vaccinées» énoncées par le gouvernement britannique.

Selon le porte-parole du haut-commissariat britannique à New Delhi, « Le Royaume-Uni s’est engagé à rouvrir les voyages internationaux dès que possible et cette annonce peut être une étape supplémentaire pour permettre aux gens de voyager à nouveau plus librement, en protégeant la santé publique et dans un environnement sûr et manière durable, tout en protégeant la santé publique.

Selon des sources diplomatiques, pour maintenir les frontières ouvertes progressivement et assurer des voyages en toute sécurité, le gouvernement britannique a constamment réexaminé les règles relatives aux visas. En outre, “Nous examinons également régulièrement les preuves scientifiques d’autres vaccins.”

La semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé un système de voyage plus clair : liste rouge et reste du monde. Bien qu’il ne figure plus sur la liste rouge, les sources diplomatiques affirment que les demandes de visa des voyageurs indiens de toutes catégories sont en cours de traitement, cependant, ils doivent passer par la quarantaine.

L’Inde met en garde le Royaume-Uni contre des mesures réciproques concernant la “discrimination” en matière de vaccins

Mardi, le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla, soulignant l’incohérence des nouvelles règles annoncées par le gouvernement de ce pays, a déclaré : « Le Covishield est un produit sous licence de la société britannique. Il a été fabriqué en Inde. Environ cinq millions de doses de ce vaccin ont été fournies par l’Inde à ce pays. »

