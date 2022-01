La certification mise à jour de la WI-Fi Alliance garantit de meilleurs téléchargements et une meilleure utilisation de l’énergie

Les réseaux Wi-Fi sont plus importants que jamais, les utilisateurs poussant leur Wi-Fi à la limite avec de nouveaux appareils et une demande croissante en permanence. Wi-Fi Alliance fait évoluer sa certification Wi-Fi pour répondre à cette demande croissante avec la sortie de Wi-Fi Certified 6 Release 2 ajoutant la prise en charge d’un trafic de liaison montante accru ainsi que de nouvelles fonctionnalités de gestion de l’alimentation. Ces nouvelles fonctionnalités sont prises en charge sur toutes les bandes prises en charge pour le Wi-Fi 6, y compris 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.

Ces mises à jour sont conçues pour garantir les meilleures performances possibles tout en offrant une sécurité WPA3 renforcée. Le président et chef de la direction de Wi-Fi Alliance, Edgar Figueroa, déclare que ces mises à jour soutiennent l’évolution du Wi-Fi pour répondre aux besoins d’aujourd’hui.

Le Wi-Fi offre des capacités avancées qui ont conduit à une formidable innovation mondiale, ouvrant la voie à une croissance massive des applications Wi-Fi sur lesquelles les utilisateurs comptent chaque jour. Wi-Fi CERTIFIED 6 Release 2 poursuit l’évolution du Wi-Fi pour répondre aux besoins actuels du marché et prend en charge des scénarios Wi-Fi plus performants avec une capacité, une efficacité et une fiabilité accrues.

La première mise à jour majeure prend en charge la capacité de liaison montante améliorée. Wi-Fi CERTIFIED 6 Release 2 ajoute la prise en charge de la liaison montante MIMO multi-utilisateurs qui permet à plusieurs appareils de télécharger des données simultanément vers le point d’accès. Les réseaux Wi-Fi doivent gérer plus de données en amont grâce aux personnes qui téléchargent plus de données, qu’il s’agisse de documents de travail ou de partage sur les réseaux sociaux. La liaison montante MIMO multi-utilisateurs peut également améliorer les performances du réseau et réduire la latence pour la visioconférence.

Cette nouvelle certification met également l’accent sur les fonctionnalités de gestion de l’alimentation qui apportent des améliorations aux appareils dans les déploiements d’entreprise et IoT. Cela inclut l’heure de réveil cible de diffusion (TWT), le temps de sommeil prolongé et l’économie d’énergie de multiplexage spatial dynamique multi-utilisateurs (SMPS). Cela permet à plusieurs appareils de recevoir des périodes de sommeil prolongées avec des heures spécifiques pour se réveiller pour transmettre des données. Il permet également l’arrêt dynamique des chaînes de réception redondantes pour optimiser davantage la consommation d’énergie.

Ces nouvelles fonctionnalités rejoignent la liste des autres grandes améliorations qui accompagnent la mise à niveau vers les routeurs Wi-Fi 6. Si vous cherchez à améliorer votre réseau domestique, il y a de fortes chances que vous puissiez déjà améliorer considérablement les performances de votre réseau domestique en passant à l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6.

