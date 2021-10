La CFTC classe les Stablecoins comme une marchandise – Trustnodes

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a pour la première fois classé les pièces stables en dollars symboliques comme une marchandise en concluant un accord avec Tether.

La CFTC a émis une ordonnance portant simultanément le dépôt et le règlement des accusations contre Tether « pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et des omissions de faits importants en rapport avec le jeton d’attache en dollars américains (USDT) stablecoin ».

« L’ordonnance oblige Tether à payer une amende civile de 41 millions de dollars et à cesser et à s’abstenir de toute autre violation de la Commodity Exchange Act (CEA) et des règlements de la CFTC, comme cela est imputé », ont-ils déclaré.

Selon la CFTC, alors que Tether prétendait que tous les jetons USDt étaient adossés à 100% à des USD, ils ne détenaient souvent pas les dollars en espèces mais en instruments financiers.

« C’est la première fois que la CFTC applique la définition large du CEA de » marchandise « à un stablecoin », a déclaré la commissaire de la CFTC, Dawn D. Stump, ajoutant que « la définition d’une » marchandise « est utilisée pour appliquer les dispositions anti-fraude dans l’article 6(c) de la LEC. »

La CFTC revendique ainsi la juridiction sur les stablecoins en étant le premier régulateur à prendre des mesures officielles concernant une écurie.

La Securities and Exchanges Commission (SEC) a cependant déclaré que le prêt ou l’emprunt de telles écuries est une garantie, certains déclarant qu’elles relèvent plutôt de la compétence de l’OCC et devraient être réglementées en tant que banque, une opinion que la secrétaire au Trésor Janet Yellen soutient apparemment.

Cette confusion a conduit cette industrie à proposer un seul régulateur fédéral de cryptographie pour éliminer toute incertitude due au fait que différents régulateurs revendiquent la même juridiction sur le même actif.

Pour l’instant, cependant, il semble que les écuries soient une marchandise, donc des plates-formes comme Curve ou MakerDAO sont hors de portée de la SEC.

Lien source

Vues de la publication : 1