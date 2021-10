La CFTC contre la vérité

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis n’a ni confirmé ni démenti un rapport selon lequel elle enquêterait sur un marché de paris populaire basé sur Ethereum. Mais vous êtes libre de parier sur la probabilité d’une telle sonde sur la plateforme au centre du kerfuffle, Polymarket.

Fondé en mars 2020, Polymarket permet à un large éventail d’individus de parier sur la probabilité d’événements réels. Toujours en mode de test bêta, le soi-disant «marché de la vérité» a vu quelque 4 milliards de dollars d’actions échangées au cours de sa durée de vie.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la CFTC cherchait à savoir si Polymarket permettait aux utilisateurs de négocier de manière inappropriée des swaps ou des options binaires, et si la société devait être enregistrée auprès du régulateur des matières premières. La question la plus intéressante, à mon avis, est de savoir si Polymarket et d’autres marchés de paris devraient être autorisés à fonctionner comme annoncé.

Les économistes s’intéressent depuis longtemps à l’idée de marchés de prédiction comme moyen de tester l’hypothèse de marché efficient. Les utilisateurs placent des paris sur la probabilité que certains événements se produisent – du vital, comme le passage du projet de loi bipartite sur les infrastructures du Sénat américain, au banal, comme si Clubhouse annoncera son acquisition.

Les marchés de prédiction fonctionnent sur l’idée que les personnes ayant « la peau dans le jeu » sont plus susceptibles de parvenir à une interprétation précise de la réalité. Le motif du profit, en théorie, élimine les préjugés, la partisanerie et l’inefficacité de l’information et sert de plate-forme neutre pour générer des données sur le monde.

C’est un moyen de faire connaître la vérité à la foule – ou au minimum, de découvrir ce que les gens pensent vraiment. S’il y a de l’argent en jeu, s’ils font une mauvaise prédiction, alors les gens sont fortement incités à parier sur leurs croyances, pas sur ce qu’ils pensent que les autres veulent entendre. Et s’il y a de l’argent à gagner s’ils prévoient correctement, les experts sont fortement incités à participer.

Cette activité commerciale est utile. Il va de soi que les lecteurs avertis sont les meilleurs investisseurs. Polymarket traite l’information à deux niveaux. Premièrement, les utilisateurs individuels sont motivés à lire profondément et largement et à placer leurs paris en conséquence. Deuxièmement, les données générées à partir de ces marchés sont une mesure utile pour quiconque souhaite en savoir plus et évaluer les sentiments – c’est en quelque sorte un service public.

« Lorsque vous décidez d’acheter des actions sur un marché, vous pesez sur vos propres connaissances, vos recherches et votre vision de l’avenir. Les prix du marché reflètent ce que les traders pensent être les probabilités d’événements futurs, transformant l’activité de trading en informations exploitables qui aident les gens à prendre de meilleures décisions », lit-on dans une FAQ de Polymarket.

Le truc, c’est que si nous cherchons la vérité à la source, alors nous voudrions une foule aussi nombreuse que possible. Si la participation est limitée aux investisseurs accrédités, aux régions géographiques, à tout le monde sauf aux résidents de l’État de New York, cela fausse nécessairement le processus d’établissement des faits. Cela pourrait même limiter le type de questions qui seraient même posées. Soumettre les marchés de prédiction au régime de licence de la CFTC les rendrait donc moins utiles à la société.

« Je pense que les marchés de paris sont assez bons pour obtenir la vérité et les prévisions, mais cela n’a pas non plus d’importance pour la CFTC ou les bureaucrates en général », a déclaré Gwern, le pseudonyme, chercheur et écrivain indépendant spécialisé dans les marchés de prédiction.

Limites

Les marchés de prédiction ne sont pas parfaits. Le jeu peut être compulsif – les gens peuvent parier et perdre de l’argent qu’ils n’ont pas vraiment. Il existe encore des asymétries de marché où les initiés peuvent tirer profit d’informations non publiques. Certaines personnes qui ont de l’argent à perdre peuvent agir pour obtenir le résultat souhaité.

Mais, dans l’ensemble, les données montrent que les marchés de prédiction offrent un aperçu précis du monde. C’est en partie la raison pour laquelle tant de personnes crypto – souvent motivées par un sens du bien public (c’est un logiciel libre et ouvert, après tout) et une forte conviction dans les marchés, ont construit, financé et utilisé des « marchés de la vérité » au fil des ans.

Polymarket est le dernier et le plus réussi du groupe. Il propose une offre diversifiée de marchés, dont beaucoup présentent des volumes et une liquidité sains. C’est aussi sans doute la mesure qui mérite le moins une action coercitive du gouvernement. Il n’y a pas de jeton natif ; au lieu de cela, les transactions sont effectuées à l’aide du stablecoin USDC – avec plusieurs restrictions.

La plate-forme ne conserve pas les fonds des clients, ne participe pas aux marchés, ne parie pas contre ses utilisateurs et, de manière significative, ne profite pas des transactions. Il y a des frais de négociation, mais les frais de 2% vont aux fournisseurs de liquidités sur le marché.

Le fondateur Shayne Coplan a déclaré à CoinDesk en avril dernier qu’il réfléchissait toujours aux moyens de monétiser la plate-forme. Mais son ambition la plus élevée est que Polymarket, qui n’est qu’une interface pour les marchés open source et intelligents basés sur des contrats, soit intégré à la base du Web 3, le successeur décentralisé envisagé de la version misérable d’Internet d’aujourd’hui. Cela pourrait avoir de sérieuses implications pour combattre ou réprimer la désinformation.

(Coplan a refusé de parler officiellement pour cet article, tout comme son avocat, James McDonald, de Sullivan & Cromwell, qui supervisait les enquêtes à la CFTC.)

Il existe certaines restrictions sur l’utilisation de Polymarket. Tout le monde ne peut pas créer ou participer à des marchés. Aux États-Unis, les gens ne peuvent pas acheter les pièces stables de l’USDC directement en utilisant des cartes de débit ou de crédit. Et, comme la plupart des utilisateurs d’Ethereum peuvent en témoigner, il y a très peu de rampes d’accès non surveillées dans cet écosystème – à un moment donné, que vous achetiez USDC sur Coinbase ou Uniswap, vous vous heurterez à des méthodes d’identification.

Mais même pour les personnes qui contournent ces protections, toutes les transactions sur les blockchains publiques sont… publiques. Si des personnes enfreignent les règles ou agissent de manière suspecte, il est trivial de configurer des notifications d’alerte chaque fois que leurs fonds sont déplacés.

Illimité?

La CFTC a eu un bilan incohérent en ce qui concerne la supervision des marchés de prédiction. En 2012, l’agence a sonné Intrade The Prediction Market Limited (Intrade) et Trade Exchange Network Limited (TEN), basé à Dublin, pour avoir permis aux résidents américains de commercer et, plus important encore, de mentir à l’agence.

Cette année, ErisX a mis de côté son intention d’offrir des contrats à terme basés sur les matchs de la Ligue nationale de football à la suite de l’incitation de la CFTC. Mais les marchés centralisés à but non lucratif PredictIt et Iowa Electronic Market sont protégés par des lettres de non-action distinctes de la CFTC. La startup Kalshi, soutenue par Sequoia et Charles Schwab, fonctionne comme un marché contractuel officiel avec toutes les exigences de déclaration que cela implique.

En ce qui concerne les contrats binaires, qui feraient partie de l’enquête de la CFTC sur Polymarket, ce qui semble être un problème noir et blanc – que ce soient des dérivés réglementés ou non – est un peu plus gris. Les swaps sont des contrats dérivés pour échanger de l’argent pendant une période de temps définie, tandis que les options binaires permettent aux investisseurs de négocier sur les fluctuations de prix.

Mais comme le note l’avocat spécialisé en cryptographie Gabriel Shapiro, Polymarket n’est qu’une interface pour les contrats qui vivent sur Ethereum. « Si cela fait de vous une bourse de valeurs ou de contrats à terme, Bloomberg Terminal l’est aussi », a-t-il tweeté.

C’est une question ouverte de savoir si les marchés de paris comme Polymarket offrent le type d’utilité qu’ils promettent – s’ils sont à la hauteur du manteau d’être des « marchés de la vérité ». Robin Hanson, professeur agrégé d’économie à l’Université George Mason, souvent crédité d’avoir dirigé le premier marché de prédiction d’entreprise, a critiqué la vague actuelle d’offres.

Les options binaires (voter oui ou non pour savoir si un événement se produira) produisent rarement des informations exploitables, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, les plates-formes comme Polymarket devraient prendre en charge les variables conditionnelles, qui tiennent compte des circonstances changeantes.

Eh bien, voici un conditionnel : si Polymarket peut apporter de la valeur en faisant du crowdsourcing de la vérité, ne voudrions-nous pas que le plus grand nombre de personnes y aient accès ? Qui prend des paris sur ce qui se passe ensuite ?