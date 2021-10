La CFTC inflige une amende à Tether pour mensonge et Bitfinex pour transactions «illégales» + Plus d’actualités

Source : Adobe/Jim

Obtenez votre condensé quotidien d’actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar des actualités cryptographiques d’aujourd’hui.

__________

Actualités juridiques

Les Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises des États-Unis (CFTC) a déclaré avoir émis une ordonnance portant simultanément le dépôt et le règlement des charges contre Tether Holdings Limited, Attache limitée, Tether Operations Limited, et Tether International Limitée (d/b/a Tether) pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et des omissions de faits importants en rapport avec le stablecoin le plus populaire, le tether (USDT). L’ordonnance oblige Tether à payer une amende civile pécuniaire de 41 millions USD. De plus, la CFTC a rendu une ordonnance distincte portant simultanément le dépôt et le règlement des charges contre iFinex inc., BFXNA Inc., et BFXWW Inc. (d/b/a Bitfinex) dans le cadre de leur exploitation du Bitfinex plateforme de trading crypto. L’ordonnance constate que Bitfinex s’est engagé dans des transactions illégales de marchandises au détail hors bourse dans des actifs numériques avec des personnes américaines sur la plate-forme de négociation et a fonctionné en tant que marchand de commissions à terme (FCM) sans s’inscrire comme requis. L’ordonnance oblige Bitfinex à payer une amende civile pécuniaire de 1,5 million de dollars.

L’actualité des adoptions

prêteur hypothécaire américain Prêts hypothécaires de gros unis abandonne son projet d’accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement en raison d’un manque d’intérêt, selon CNBC. L’équipe a déclaré que les emprunteurs « ont aimé » et « ont dit que c’était cool », mais avoir la possibilité d’effectuer des transactions en crypto « n’était pas un moteur ». López Obrador, président du Mexique, a déclaré que la crypto n’était pas « de l’argent réel » et a exclu de l’adopter comme monnaie légale, selon le média local El Financiero. Il a également ajouté qu’il prône « l’orthodoxie » en matière financière. Plateforme de réalité virtuelle 3D Decentraland organise un « Festival Metaverse » de quatre jours à partir du 21 octobre. Les invités incluent Paris Hilton, Deadmau5, Alabaster dePlume et 3LAU.

Actualité de la réglementation

Échange de crypto Coinbase a dévoilé une proposition de politique sur les actifs numériques qui suggère que le Congrès américain adopter une législation pour réglementer les échanges cryptographiques qu’ils appellent Marketplaces for Digital Assets (MDA) et créer un processus d’enregistrement pour ces entités. La proposition de Coinbase suggère quatre « piliers réglementaires » pour guider le processus : réglementer les actifs numériques dans un cadre spécifique à l’industrie, créer le nouveau régulateur, établir des protections contre la fraude et des exigences de divulgation pour les entreprises de cryptographie et promouvoir l’interopérabilité.

Actualités minières

Société de minage de crypto BIT Exploitation minière a annoncé que sa filiale de pool minier, BTC.com, quittera le marché de la Chine continentale. Pour se conformer aux réglementations locales, BTC.com cessera d’enregistrer de nouveaux utilisateurs de Chine continentale et s’attend à commencer à retirer les comptes des utilisateurs existants en Chine continentale à partir du 15 octobre.

L’actualité des échanges

Bitfinex a annoncé avoir augmenté le volume de serveurs lourds dans son centre de données basé à Zoug en doublant sa capacité dans un contexte de demande croissante d’échange de jetons numériques parmi les fonds spéculatifs, les investisseurs institutionnels et les family offices. Leur nouveau niveau de service est « à égalité avec celui fourni par les principales bourses », affirment-ils.

L’actualité des CBDC

Les Banque du Japon (BoJ) essaierait de développer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pouvant facilement coexister avec des méthodes de paiement privées, a déclaré le directeur exécutif Shinichi Uchida dans un discours. Une CBDC devrait être constituée de «matériaux relativement simples et faciles à cuisiner», a-t-il ajouté.

Actualités NFT

Maison de vente aux enchères Sotheby’s a lancé son propre marché de jetons non fongibles (NFT) basé sur Ethereum (ETH) appelé Métavers de Sotheby’s. Leur première vente sera NativelyDigital, avec 53 œuvres de 19 collectionneurs NFT et ouverture le 18 octobre.

La source

Liens sponsorisés

Lien source

L’article CFTC amende Tether pour mensonge et Bitfinex pour transactions « illégales » + Plus d’informations est apparu en premier sur Сryptonewmedia.