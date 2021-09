La CFTC sanctionne l’offre illégale de produits de marge par Kraken | Invezz

in

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a ordonné à Payward Ventures, Inc., la société propriétaire du célèbre échange de crypto-monnaie Kraken, de payer 1,25 million de dollars (0,93 million de livres sterling) de pénalités. L’entité a divulgué cette nouvelle par le biais d’un communiqué de presse le 28 septembre, notant que cette sanction pécuniaire civile intervient après que Kraken a offert illégalement des transactions sur marchandises de détail avec marge en devises numériques. Kraken n’aurait pas non plus été enregistré auprès de la CFTC en tant que Futures Commission Trader (FCM).

Selon le communiqué de presse, Kraken a proposé aux citoyens américains inéligibles des transactions sur marchandises de détail avec marge en crypto telles que Bitcoin (BTC / USD) entre juillet 2020 et juin 2021. La CFTC a en outre noté que Kraken agissait en tant que seul fournisseur de marge. La bourse a également conservé la garde de tous les actifs achetés sur marge aussi longtemps que les clients ont ouvert des positions sur marge.

Le régulateur a ajouté que Kraken fournissait des cryptos ou des fiats pour payer les vendeurs chaque fois qu’ils achetaient un actif sur marge. Kraken a ensuite demandé aux clients de sortir des positions ouvertes et de rembourser les actifs qu’il avait proposé de négocier dans les 28 jours. Cette exigence empêchait les utilisateurs de transférer des actifs hors de la bourse jusqu’à ce que le rachat soit réglé.

Le non-remboursement des actifs dans les 28 jours a placé Kraken en mesure de forcer la liquidation de la position de marge. L’échange avait également le pouvoir de forcer la liquidation si la valeur de la garantie tombait en dessous d’un certain pourcentage de seuil de la marge totale en circulation. En conséquence, la bourse n’a pas été en mesure de livrer les actifs achetés dans la plupart des cas en raison de ces règles.

Se concentrer sur la protection des investisseurs

Selon la CFTC, Kraken était contre la loi en exécutant ces transactions. La première infraction est que la bourse n’a pas effectué de transactions sur un marché de contrats dédié comme l’exige la loi. En plus de cela, la bourse a agi comme un FCM non enregistré en demandant et en acceptant de l’argent ou des biens pour la marge de ces transactions.

À la lumière de ces erreurs, la CFTC a infligé une amende à Kraken et a ordonné à l’échange d’éviter de s’engager dans des activités qui violent le Commodity Exchange Act (CEA).

Vincent McGonagle, chef de la conformité par intérim de la CFTC, a déclaré

Cette action fait partie de l’effort plus large de la CFTC pour protéger les clients américains. La négociation d’actifs numériques sur marge, à effet de levier ou financés proposés aux clients de détail américains doit avoir lieu sur des bourses correctement enregistrées et réglementées conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Pour éviter d’autres actions, Kraken a déclaré qu’il s’était engagé avec la CFTC sur ses propositions d’orientation sur le trading sur marge afin de clarifier ce que les directives jugent acceptable. En réponse, la bourse a commencé à limiter ses produits de marge aux clients éligibles aux États-Unis avant même d’avoir conclu cet accord avec le régulateur.

