La CFTC sanctionne Tether et Bitfinex pour avoir porté des accusations trompeuses

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a infligé une amende de 42,5 millions de dollars (30,92 millions de livres sterling) à l’émetteur de pièces stables Tether et à sa société sœur Bitfinex pour avoir enfreint la réglementation sur les matières premières.

Un communiqué de presse a publié cette nouvelle le 15 octobre, notant que la CFTC a tenu Tether pour responsable d’avoir fait des allégations fausses ou trompeuses et des omissions de faits importants concernant l’approbation de Tether (USDT / USD).

Selon le communiqué de presse, l’organisme fédéral de surveillance des matières premières a imposé une amende de 41 millions de dollars (29,83 millions de livres sterling) à Tether et a averti l’entreprise d’éviter de violer davantage le Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC. Avec l’amende et l’avertissement, le régulateur a réglé son cas avec Tether.

Dans une ordonnance distincte, la CFTC a accusé Bitfinex de s’être engagée dans des transactions illégales de produits de base cryptographiques hors bourse avec des résidents américains, le régulateur a également allégué que Bitfinex avait agi en tant que commerçant non enregistré de la Commission des contrats à terme (FCM) et avait violé une ordonnance précédente de la CFTC. émis le 2 juin 2016.

Pour régler l’affaire avec Bitfinex, la CFTC a condamné l’entreprise à payer une amende de 1,5 million de dollars (1,09 million de livres) et a averti l’entreprise de ne plus enfreindre les règles du CEA. En plus de cela, la commission a demandé à Bitfinex de mettre en œuvre et de maintenir des systèmes qui aideraient à prévenir les transactions illicites de marchandises au détail.

Tether dit qu’il a toujours gardé des réserves suffisantes

Commentant l’accord avec Tether et Bitfinex, le président par intérim de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré :

Cette affaire met en évidence les attentes d’honnêteté et de transparence sur le marché des actifs numériques en croissance et en développement rapides. La CFTC continuera à prendre des mesures décisives pour exposer les déclarations fausses ou trompeuses qui affectent les marchés juridictionnels de la CFTC.

Dans son affaire contre Tether, la CFTC a noté que l’USDT n’était soutenu que pendant environ 27,6% du temps entre 2016 et 2018. En plus de cela, le régulateur a déclaré que la société n’avait pas toutes les réserves USDT en USDT représentées et dépendait plutôt de aux organisations non réglementées et aux tiers de détenir les fonds.

La CFTC a en outre noté que Tether combinait les fonds de réserve avec le client Bitfinex et les fonds d’exploitation. En outre, l’émetteur de pièces stables détenait également des réserves en USDT dans des produits financiers non fiduciaires.

À la suite du communiqué de presse de la CFTC, Tether a publié une déclaration affirmant que le régulateur n’avait aucune conclusion indiquant que les jetons USDT n’étaient pas entièrement garantis à tout moment, seulement que les réserves n’étaient pas toutes en fiats. Tether a en outre noté qu’il avait toujours maintenu des réservations adéquates et n’avait jamais manqué de satisfaire les demandes de remboursement d’un client.

Cette nouvelle intervient après que Tether et Bitfinex aient réglé des accusations similaires avec le bureau du procureur général de New York (NYAG) plus tôt cette année. L’accord a amené les sociétés à payer une amende de 18,5 millions de dollars (13,46 millions de livres sterling) et à cesser de commercer avec les résidents de New York.

Le poste CFTC sanctionne Tether et Bitfinex pour avoir porté des accusations trompeuses est apparu en premier sur Invezz.