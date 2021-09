La CFTC sonde Binance sur un éventuel délit d’initié

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) allègue que certains membres du personnel de la bourse ont peut-être profité des utilisateurs

La plus grande bourse de crypto au monde est à nouveau sous le feu des projecteurs, cette fois à cause d’allégations de possibles délits d’initiés et d’actions visant à manipuler le marché. Bloomberg a rapporté l’affaire vendredi, citant des personnes au courant qui ont affirmé que l’échange était en cours d’enquête par la US Commodity Futures Trading Commission pour une éventuelle exploitation des clients.

Un porte-parole de Binance a répondu à Bloomberg sur les allégations selon lesquelles la société a une politique de tolérance zéro en matière de délit d’initié. Le porte-parole a également déclaré que l’échange prend des mesures immédiates contre les personnes impliquées dans de telles activités, les contrevenants étant passibles de la peine minimale de licenciement immédiat.

Il convient de noter que la CFTC n’a officiellement établi aucune accusation contre Binance. Le rapport Bloomberg suggérait catégoriquement que la commission n’avait parlé qu’à des témoins potentiels. Il est possible que les enquêtes n’aboutissent à aucune action en justice.

Binance a déjà fait l’objet d’enquêtes menées par d’autres organismes gouvernementaux aux États-Unis pour des accusations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. La bourse faisait auparavant l’objet d’une enquête de la CTFC pour avoir éventuellement permis à des utilisateurs américains de négocier des produits dérivés. La dernière action de la commission semble avoir émergé de la même enquête.

L’entité de crypto-monnaie prend la chaleur de tous les coins, étant donné que la plate-forme fait face à des poursuites judiciaires potentielles de la part d’un groupe d’investisseurs. Les investisseurs affirment avoir subi de graves dommages en raison d’une panne en mai résultant d’un problème technique. Le « pépin » a affecté la capacité des clients à modifier leurs positions, ce qui signifie qu’ils ont été confrontés à une liquidation forcée à un moment de forte volatilité du marché.

En réponse, Binance avait proposé une restitution couvrant entre 10% et 30% des pertes, mais tous les utilisateurs n’ont pas accepté l’offre. Certains se sont regroupés pour rejeter l’indemnisation et demandent maintenant des dommages-intérêts d’une valeur de 20 millions de dollars.

Toutes les actions en justice contre Binance ont été encore compliquées par le fait que la bourse ne dispose pas d’un centre d’opérations établi. En tant que tel, il n’est spécifiquement lié à aucune juridiction où les utilisateurs peuvent intenter une action en justice. Cependant, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a signalé la semaine dernière que l’échange prévoyait d’établir un siège social défini et de rationaliser la structure de l’entreprise.

Le mois dernier, un autre échange crypto faisant l’objet d’une enquête, BitMEX, a conclu un accord avec la CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour payer une amende de 100 millions de dollars. Le règlement fait suite à une action civile déposée par la CFTC en octobre 2020 pour opération non enregistrée, accusations de blanchiment d’argent et violation de la réglementation de la CTFC. BitMEX, cependant, n’a admis aucun acte répréhensible.