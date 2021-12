La chaîne d’approvisionnement des tests Covid-19 n’était pas prête pour omicron

Une augmentation du nombre de cas provoquée par la variante hautement transmissible de l’omicron a poussé les capacités de test Covid-19 de l’Amérique à leur limite. Les tests antigéniques rapides sont en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies, et les files d’attente pour les tests PCR s’étendent dans les villes des États-Unis. Le problème va probablement s’aggraver à mesure que de plus en plus de personnes voyagent pour les vacances et alimentent de nouvelles épidémies, bien avant l’arrivée prévue de nouvelles fournitures du gouvernement fédéral.

Covid-19 se propage si rapidement que les États-Unis pourraient avoir besoin de 3 à 5 millions de tests par jour d’ici début février, ce qui est bien plus que ce que le pays effectue actuellement, selon la modélisation interne du ministère de la Santé et des Services sociaux. Avec la diminution des fournitures de test, certains responsables locaux exhortent l’administration Biden à invoquer la loi sur la production de défense, une loi de l’ère de la guerre de Corée qui permet au président d’ordonner à des entreprises privées de fabriquer certains produits en cas d’urgence. Pour aider à lutter contre la pénurie, la Maison Blanche a annoncé mardi matin qu’elle expédierait jusqu’à 500 millions de tests gratuits directement aux foyers américains, à partir des prochaines semaines.

La pénurie d’approvisionnement pour les tests peut sembler soudaine, mais cela fait en réalité des mois qu’elle se prépare. Des investissements fédéraux limités, un processus d’approbation réglementaire lent et des pénuries continues de matières premières et de travailleurs ont tous entravé la fabrication des tests. Ces problèmes se produisent maintenant alors que les gens affluent pour acheter des tests Covid-19 rapides avant de voyager pour Noël et le Nouvel An, exigeant beaucoup plus de tests que le système n’en dispose. Ces tests sont également coûteux, le coût typique commençant à plus de 10 $.

« Ensemble, ces facteurs ont créé une tempête parfaite », a déclaré à Recode Lindsey Dawson, directrice associée de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. « Les tests sont apparemment plus difficiles à obtenir qu’ils ne l’étaient il y a trois ou quatre jours. »

Le test est cassé

L’étalon-or pour diagnostiquer Covid-19 est un test PCR, qui implique un professionnel de la santé qui vous tamponne le nez pour un échantillon qui est ensuite envoyé à un laboratoire pour des tests moléculaires. Il faut généralement une journée au laboratoire pour rapporter les résultats aux patients. Ces tests sont actuellement très demandés et les temps d’attente pour certains rendez-vous de test peuvent dépasser plusieurs heures. De plus, de nombreux laboratoires sont actuellement submergés d’échantillons, ce qui a retardé les résultats de plusieurs jours et les a rendus effectivement inutiles.

Les retards continus pour les résultats de la PCR sont l’une des principales raisons pour lesquelles les tests rapides à domicile, comme BinaxNOW, QuickVue et Ellume, étaient censés devenir le principal moyen pour de nombreuses personnes de se faire tester. Vous pouvez acheter ces tests en vente libre dans une pharmacie ou les commander en ligne. Les kits de test comprennent un tampon en mousse, un réactif chimique et une carte ou une cassette. Pour effectuer un test, vous écouvillonnez l’intérieur de votre nez pour prélever un échantillon, combinez cet échantillon avec le réactif, puis insérez l’écouvillon dans la carte ou la cassette, qui détecte la présence de certaines protéines appelées antigènes. Il ne faut qu’environ 15 minutes pour obtenir un résultat. Bien que ces tests ne soient pas aussi précis que les tests PCR, qui recherchent la signature génétique du virus, ils constituent une alternative raisonnable lorsque les tests PCR ne sont pas disponibles.

Il existe également plusieurs entreprises qui proposent désormais des kits de tests moléculaires à domicile, qui sont à peu près aussi précis que les tests PCR, mais ils ne sont pas bon marché. Une société appelée Detect vend un kit de démarrage avec un test et un hub réutilisable, pour environ 75 $, et les tests supplémentaires coûtent 49 $ chacun. Les tests moléculaires à domicile de Cue Health sont encore plus chers. Le Cue Reader réutilisable coûte à lui seul 249 $ et un pack de trois tests coûte 225 $. Il existe également des tests PCR à domicile qui utilisent la salive, mais ceux-ci nécessitent généralement que les patients renvoient leurs échantillons à un laboratoire pour traitement, et coûtent environ 100 $.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces tests antigéniques rapides sont soudainement si rares. Les lieux de travail et les écoles ont acheté en vrac de nombreux tests rapides disponibles plus tôt cette année pour accélérer leurs efforts de réouverture. Les revendeurs, quant à eux, stockent des fournitures pour capitaliser sur la propagation de l’omicron. Et de plus en plus de personnes recherchent des tests rapides avant de voyager pour les vacances d’hiver, ce qui réduit encore plus les stocks.

Mais les racines de cette pénurie remontent en fait au début de la pandémie, lorsque la Maison Blanche a donné la priorité au développement de vaccins par rapport aux tests. L’administration Trump a lourdement investi dans le développement de nouveaux vaccins via l’opération Warp Speed, et la stratégie pandémique de l’administration Biden s’est largement concentrée sur la distribution de ces vaccins dans tout le pays.

Dans le même temps, la Food and Drug Administration a mis du temps à évaluer et à approuver les tests rapides en vente libre. Ces tests étaient à l’origine classés dans la catégorie des dispositifs médicaux, ce qui signifiait qu’ils devaient répondre à des exigences strictes. Deux ans après le début de la pandémie, seuls 14 tests antigéniques auto-administrés ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, selon une base de données de l’Arizona State University.

Parmi ces tests, le test rapide d’antigène BinaxNow d’Abbott Laboratories représente environ 75 pour cent des ventes au détail aux États-Unis. La domination des tests d’Abbott a suscité quelques critiques après que ProPublica a rapporté que le directeur du bureau de la FDA pour l’évaluation des tests de diagnostic, Tim Stenzel, avait déjà travaillé chez Abbott, ainsi que Quidel, une autre société avec un test Covid-19 approuvé. Abbott et Quidel étaient en fait les deux premières sociétés que la FDA a autorisées à produire en masse des tests en vente libre, mais le mois dernier, l’agence a déclaré qu’elle donnerait la priorité à l’approbation de tests plus rapides afin d’aider les efforts de réouverture en cours et de préparer le pays à les vacances à venir.

La fabrication de tests a également perdu de son élan, car les vaccinations ont réduit les taux d’infection au cours de l’été. Les sites ont commencé à exiger une preuve de vaccination pour entrer, et le CDC a déclaré que les personnes vaccinées n’avaient pas besoin d’être régulièrement testées. Sentant que les tests Covid-19 ne seraient plus une marchandise très prisée, les fabricants de tests rapides populaires se sont préparés à réduire leur fabrication. Ces entreprises s’empressent désormais de passer à la vitesse supérieure.

« Je peux vous dire que nous constatons une demande sans précédent pour BinaxNOW et nous les envoyons aussi vite que possible », a déclaré à Recode John Koval, directeur des affaires publiques d’Abbott pour les diagnostics rapides. «Malgré les directives de santé publique de l’été qui ont fait chuter le marché des tests rapides, nous n’avons jamais cessé de faire des tests.»

Cependant, augmenter rapidement les niveaux de fabrication n’est pas si facile. Ellume, une entreprise australienne qui produit des tests rapides Covid-19, a déclaré en septembre que la demande était déjà 1 000 fois supérieure à ce qu’elle avait initialement prévu. Les fabricants de tests n’ont pas non plus été à l’abri de la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement. Les pénuries d’écouvillons en mousse, de machines, d’électronique et de papier spécial pour les cartes de test ont tous ralenti la fabrication des tests.

La pénurie de main-d’œuvre a également été un défi. Orasure, qui fabrique un test rapide appelé InteliSwab, n’a pas été en mesure d’embaucher suffisamment de personnes dans son usine de Pennsylvanie pour répondre à la demande. Et BD, qui vend un test à domicile appelé Veritor, a averti dans son avis annuel aux investisseurs en novembre que les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, y compris les problèmes de transport et la disponibilité des composants, pourraient nuire à l’ensemble de son activité.

Les correctifs arrivent – lentement

Cet automne, l’administration Biden a lancé une stratégie de test plus agressive. La Maison Blanche a dépensé 3 milliards de dollars pour stimuler la fabrication de tests rapides. L’administration Biden a également demandé aux compagnies d’assurance de couvrir le coût des tests rapides en vente libre, bien que ces directives puissent ne pas arriver avant le 15 janvier et ne s’appliqueront pas rétroactivement. La politique n’aide pas non plus les personnes sans assurance privée. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré en octobre qu’il dépenserait 70 millions de dollars pour aider à mettre davantage de tests sur le marché américain, en pensant à des tests pouvant être fabriqués à grande échelle.

L’approche du gouvernement américain contraste fortement avec les politiques à l’étranger. Au Royaume-Uni, par exemple, les tests Covid-19 sont distribués gratuitement, et le gouvernement envoie des kits au domicile des gens s’ils ne peuvent pas passer un test à l’école ou au travail. L’Allemagne a rendu les tests Covid-19 gratuits entre mars et octobre.

Pourtant, la Maison Blanche dit que le pays est « en bonne voie pour quadrupler l’offre de tests rapides à domicile que nous avions à la fin de l’été ». Cela semble ambitieux. Ellume, le fabricant australien de tests, ne devait démarrer la production dans une nouvelle usine de fabrication du Maryland que ce mois-ci. Cette entreprise prévoit de produire 70 millions de tests par mois d’ici la fin décembre, y compris les tests commandés par le gouvernement fédéral. Abbott dit qu’il devrait atteindre ce même objectif d’ici janvier. Et iHealth Labs, qui a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour son test en vente libre le mois dernier, affirme qu’il pourrait fabriquer 200 millions de tests par mois à partir de l’année prochaine.

Mais le nombre de personnes testées positives augmente de jour en jour, ce qui signifie que le nombre de personnes exposées au Covid-19 qui doivent être testées augmente également. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si nous avons suffisamment de tests aux bons endroits et au bon moment pour freiner la propagation de Covid-19 dans son ensemble. Après tout, si nous avions suffisamment de tests rapides, les gens pourraient se tester régulièrement, ce qui nous permettrait d’attraper rapidement de nouveaux cas et de ralentir la propagation du virus.

En attendant…

Attendez-vous à des pénuries. Walgreens et CVS ont déclaré à Recode que la demande de tests dépasse de loin l’offre et que certaines de leurs pharmacies seront en rupture de stock. Au lieu de visiter plusieurs magasins en personne, vous pouvez vérifier si les tests sont en stock sur les sites Web de nombreuses pharmacies, bien qu’ils ne soient pas toujours à jour. Gardez à l’esprit que vous pouvez être soumis à des limites d’inventaire. Walgreens n’autorise actuellement les clients à acheter que quatre produits de test Covid-19 à la fois. Dans tous les cas, si vous avez besoin d’un test à domicile, vous devriez acheter le premier que vous voyez.

Il existe également des comptes de médias sociaux et des sites d’actualités locaux qui suivent la disponibilité des tests dans différents quartiers, et les gens peuvent partager des informations sur les groupes Facebook de la communauté et les pages Nextdoor. Vous devez également garder un œil sur les guides d’achat, comme celui de Wired, avec des liens mis à jour vers des sites de vente de tests en ligne. Pendant que vous cherchez des fournitures, gardez un œil sur les escrocs se faisant passer pour des bureaux du gouvernement et exigeant de l’argent pour les tests à l’avance.

Même si vous êtes à court de tests rapides, vous pourrez peut-être obtenir un test PCR dans une pharmacie locale, une clinique de soins d’urgence ou un centre de test mobile. Certains de ces établissements peuvent également proposer des tests rapides, vous devriez donc demander à obtenir à la fois une PCR et un test rapide lorsque vous y allez.

Dans les semaines à venir, davantage d’options de tests gratuits devraient également être disponibles. L’administration Biden a distribué bon nombre des tests rapides qu’elle a achetés aux centres communautaires et aux cliniques, qui peuvent distribuer des tests gratuitement. La Maison Blanche prévoit de créer un nouveau site Web, que les gens peuvent utiliser pour demander les tests à domicile gratuits du gouvernement fédéral. Les gouvernements locaux peuvent également donner des tests.

Pourtant, il peut ne pas être possible de trouver un test. Si vous pensez avoir le Covid-19, vous devez vous isoler et, si nécessaire, voir quels traitements pourraient être disponibles. Mais il n’est peut-être pas possible de le savoir avec certitude. Cela signifie, malheureusement, que le moment est venu de s’habituer à l’incertitude pandémique.

Soutenez-vous le journalisme explicatif de Vox ?

Des millions de personnes comptent sur le journalisme de Vox pour comprendre la crise des coronavirus. Nous pensons que cela rapporte pour nous tous, en tant que société et démocratie, lorsque nos voisins et concitoyens peuvent accéder à des informations claires et concises sur la pandémie. Mais notre journalisme explicatif distinctif coûte cher. Le soutien de nos lecteurs nous aide à le garder gratuit pour tout le monde. Si vous avez déjà contribué financièrement à Vox, merci. Si ce n’est pas le cas, pensez à faire une contribution dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.