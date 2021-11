La chaîne d’approvisionnement est rompue, mais il existe d’énormes possibilités de la réparer

Ma fille l’appelle la « cuisine de poupée ». Elle pense que c’est drôle parce que je fais cuire sa nourriture dans une variété d’appareils miniatures dépareillés répartis sur mes comptoirs.

Tout a commencé lorsque j’ai emménagé dans une nouvelle maison, commencé à rénover la cuisine et commandé des appareils sur mesure… fin 2020.

J’attends toujours, près d’un an plus tard, la livraison de ces appareils.

Les fermetures d’usines, les conteneurs d’expédition bloqués au port et la pénurie notoire de puces ont tous contribué à la disparition de mes appareils.

Dans l’ensemble, je ne suis pas si inquiet… les choses pourraient être pires. Cela a l’air amusant d’avoir d’énormes espaces dans ma cuisine où le four, le micro-ondes et le lave-vaisselle devraient être.

Mon histoire n’est pas unique. Un article du Wall Street Journal d’octobre couvrait la pénurie d’appareils et les retards. Partout aux États-Unis et dans le monde, les gens ressentent la rupture de la chaîne d’approvisionnement.

Il n’y a pas que les appareils électroménagers… c’est tout. Tout, des articles de base comme la nourriture et les vêtements aux jouets que le Père Noël met sous le sapin…

À l’approche des fêtes de fin d’année, les choses risquent d’empirer.

Presque tous les médias tirent la sonnette d’alarme sur le cauchemar logistique qui se déroule actuellement dans les ports d’expédition.

En raison de la pandémie en cours, nos chaînes d’approvisionnement mondiales sont complètement détraquées. Et les effets de retombée de ce déséquilibre commencent à se manifester.

Bien qu’il y ait de nombreux problèmes, l’un des gros problèmes aux États-Unis est que les marchandises sont bloquées sur des navires au large de nos côtes. Dans les ports, où les approvisionnements sont censés être déchargés et envoyés aux consommateurs, il y a un embouteillage de conteneurs.

L’un des principaux problèmes est qu’il n’y a pas assez de châssis de remorque pour que les camions déplacent les conteneurs d’expédition hors des installations portuaires. Comme détaillé la semaine dernière dans le rapport du Wall Street Journal, des dizaines de milliers de châssis de remorques sont juste assis dans des parcs de stockage aléatoires à travers le pays.

Encore une fois, il y a beaucoup d’autres problèmes (y compris les pénuries de main-d’œuvre)…

Mais toute cette crise met en lumière une opportunité très intéressante pour les entrepreneurs et les investisseurs.

Avec la crise vient l’opportunité

Après tout, lorsque les entrepreneurs peuvent trouver des solutions à des défis majeurs, leurs efforts sont généralement récompensés par d’énormes sommes d’argent. (Et cela signifie que leurs investisseurs en récoltent également les fruits !)

C’est exactement ce qui se passe dans l’industrie de la logistique. Les capitaux des investisseurs privés commencent à affluer…

À la barque…

Encinitas, basé en Californie Troupeau Cargaison vient de clôturer un tour de table de 215 millions de dollars, dirigé par le plus grand fonds de capital-risque au monde : SoftBank.

Flock Freight affirme que sa technologie optimise les chargements de camions partagés pour « améliorer les délais de livraison, réduire les dommages de 100 fois et éliminer l’empreinte carbone de votre fret ».

Ce nouveau cycle de financement pour la société de technologie logistique porte sa valorisation à 1,3 milliard de dollars, ce qui signifie que Flock Freight est désormais une «licorne» (c’est-à-dire une startup privée évaluée à plus d’un milliard de dollars.)

En tant qu’investisseur privé, vous pensez peut-être : « Je suis trop tard pour jouer ici… tout l’argent a déjà été gagné ! »

Mais la vérité est que la logistique est mûre pour beaucoup plus de perturbations par les plateformes technologiques. Et il est probable que l’industrie verra d’énormes transactions sur le marché privé au cours des prochaines années.

Cela signifie des bénéfices ÉNORMES pour les investisseurs qui souhaitent soutenir des sociétés de logistique privées dès maintenant.

Par exemple, l’unité Fret d’Uber Technologies (NYSE :UBER) a déclaré publiquement qu’il cherchait à acquérir des sociétés de logistique privées pour augmenter l’empreinte de livraison à la demande d’Uber.

Pendant ce temps, d’autres entreprises de logistique privées, comme Transfix inc., ont annoncé leur intention de devenir public. Cela remplira très bien les poches de leurs premiers investisseurs.

Et ce ne sont pas seulement les entreprises technologiques sophistiquées qui cherchent à acquérir de nouvelles technologies logistiques.

Services de transport JB Hunt (NASDAQ :JBHT) existe depuis des décennies et se négocie sur le Nasdaq. Le géant du camionnage vient d’annoncer ses résultats du troisième trimestre : « Le bénéfice net a augmenté de 59 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 200 millions de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 27 % pour atteindre 3,14 milliards de dollars.

Cela signifie que JB Hunt disposera probablement d’une montagne de liquidités au cours de la prochaine année… des liquidités qu’elle pourra utiliser pour acquérir des sociétés de logistique privées (dans lesquelles les investisseurs privés devraient chercher à investir).

Comme je l’ai déjà dit… ne t’inquiète pas d’être en retard ici.

Lors d’un récent forum sur la chaîne d’approvisionnement, le PDG de Prologis, Hamid Moghadam, a déclaré : « Je pense que cela va prendre un certain temps [before we see a solution]. Si je devais parier sur une date, je dirais milieu 2023, fin 2023. »

Cela signifie qu’il reste encore beaucoup de temps et de place pour que d’autres entreprises de logistique privées se lancent dans des solutions technologiques.

La prochaine entreprise de logistique de licorne n’a peut-être même pas encore été fondée. En tant qu’investisseur privé, cela signifie que vous pourriez avoir la possibilité d’entrer au rez-de-chaussée.

C’est une grande tendance que je suis. Garde un œil ouvert. Je partagerai les mises à jour au fur et à mesure que l’histoire se développe… et les opportunités de profit au fur et à mesure qu’elles se présentent.

