La chaîne de cinéma AMC acceptera Bitcoin comme moyen de paiement pour les billets

AMC, la troisième plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, a annoncé qu’elle accepterait les bitcoins comme moyen de paiement pour les billets de cinéma d’ici la fin de l’année.

Les nouvelles de l’adoption de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans les entreprises de divertissement sont toujours les bienvenues. A cette occasion, les médias américains ont rapporté qu’AMC, la troisième plus grande chaîne de cinémas du pays, acceptera Bitcoin pour le paiement des billets.

Le PDG de la société, Adam Aron, a déclaré hier lors d’un appel aux résultats que la chaîne de cinémas aura mis en place les systèmes de technologie de l’information pour prendre la crypto-monnaie comme paiement d’ici la fin de 2021.

AMC Entertainment a précisé que le paiement des billets avec BTC sera possible s’ils sont achetés en ligne. Il sera diffusé dans tous ses cinémas américains.

Cette décision marque l’union de Bitcoin avec AMC, qui était l’une des sociétés dont les actions ont augmenté sans précédent par les mouvements organisés par le groupe de Redditors du forum WallStreetBets. QuotidienBitcoin a écrit l’histoire en janvier 2021. À cette époque, l’action la plus marquante était celle de GameStop, mais aussi celles de Blackberry, Express et AMC, toutes des entreprises durement touchées par la pandémie.

Il convient de noter que les actions AMC ont augmenté de plus de 4% dans les échanges prolongés lundi après le rapport sur les résultats, qui s’est avéré meilleur que prévu, selon CNBC. La société a enregistré une perte inférieure aux attentes au cours du deuxième trimestre, ainsi que des revenus dépassant les estimations des analystes.

Il ajoute que le titre s’est redressé de près de 1 500% cette année, suite à l’action du groupe WallStreetBets.

D’un autre côté, UToday précise qu’il n’est pas clair comment exactement AMC autorisera les paiements Bitcoin. Il ajoute que la société a déjà pu rouvrir des cinémas en Californie et à New York, ses marchés les plus lucratifs, en mars.

