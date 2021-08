La chaîne de cinéma AMC acceptera les paiements Bitcoin d’ici la fin de l’année ⋆ Crypto new media

La principale chaîne de cinéma américaine AMC a révélé qu’elle commencerait à accepter les paiements en bitcoins pour les billets de cinéma et les concessions d’ici la fin de l’année, et qu’elle explorait “comment AMC peut participer autrement à cet univers de crypto-monnaie en plein essor”.

Cette décision a été révélée par le PDG de la société, Adam Aron, lors d’un appel aux résultats du deuxième trimestre, bien que la société n’ait pas précisé si ses cinémas en Europe accepteraient également les paiements BTC ou quelle technologie elle utiliserait pour accepter la crypto-monnaie.

AMC a révélé ses plans alors que le prix du bitcoin s’est remis d’une crise qui l’a vu passer d’un nouveau record historique de près de 64 000 $ à moins de 30 000 $ avant de se redresser. La crypto-monnaie est maintenant supérieure à 46 000 $ selon les données de CryptoCompare.

Au fil du temps, plusieurs autres sociétés ont également commencé à accepter les paiements en bitcoins, notamment l’opérateur de téléphonie mobile AT&T et le constructeur de voitures électriques Tesla, bien que ce dernier ait depuis abandonné les paiements BTC pour des raisons environnementales, bien que son PDG Elon Musk ait révélé qu’il recommencerait à accepter la crypto-monnaie une fois l’exploitation minière terminée. assez vert.

Au cours de l’appel aux résultats, Aron a révélé qu’il en avait appris plus sur la blockchain et la crypto-monnaie “au cours des six derniers mois” qu’il ne l’avait fait “au cours de toute la décennie précédente”, et a ajouté:

Cette connaissance accrue m’a donné la confiance nécessaire pour vous dire aujourd’hui qu’AMC annonce officiellement… qu’à la fin de l’année, nous aurons les systèmes informatiques en place pour accepter Bitcoin.

Selon la BBC, certains commentateurs ont suggéré que la décision d’AMC tentait d’attirer les jeunes commerçants qui se sont accumulés dans ses propres actions au cours des six derniers mois alors qu’il s’est transformé en une action mème, après que la société a été ciblée par des vendeurs à découvert.

AMC ajoutera également les paiements Apple Pay et Google Pay d’ici la fin de l’année, selon l’appel des résultats du deuxième trimestre. La société exploite 593 cinémas aux États-Unis et 335 dans d’autres endroits à travers le monde.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash