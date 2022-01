La chaîne de cinéma AMC confirme qu’elle pourra accepter les paiements avec Dogecoin et Shiba Inu en mars 2022

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG d’AMC a confirmé qu’il était désormais sur la bonne voie pour accepter les paiements Dogecoin et Shiba Inu.

Adam Aron, PDG de la chaîne de cinémas AMC Entertainment, considérée comme la plus grande au monde, a confirmé que sa société était en passe d’accepter les crypto-monnaies meme Dogecoin et Shiba Inu au premier trimestre de cette année, plus précisément en mars.

Voici ce qu’il a dit sur Twitter :

« On m’a demandé à plusieurs reprises quand AMC s’attend à accepter systématiquement Dogecoin et Shiba Inu pour chaque paiement effectué via le site Web et l’application mobile d’AMC. Ils m’ont dit que nous sommes toujours sur la bonne voie pour la mise en œuvre promise du premier trimestre, et que le moment exact sera probablement en mars. »

D’abord par Bitpay

Aron a annoncé en novembre 2021 que son entreprise accepterait DOGE et SHIB via Bitpay. Cependant, à cette époque, Bitpay n’avait pas commencé à prendre en charge Shiba Inu. Aron a affirmé que la société de traitement des paiements cryptographiques avait décidé de commencer à soutenir SHIB à sa demande.

Il convient de rappeler que l’annonce de l’acceptation de Shiba Inu était à la demande de la communauté elle-même, qui a principalement répondu à un sondage réalisé par Aron sur Twitter en novembre, où il a d’abord demandé s’ils étaient d’accord avec l’acceptation de Dogecoin, et plus tard Il a posé la même question à propos de Shiba.

À cette époque, le PDG avait déjà prévu qu’AMC commencerait à accepter Shiba Inu dans 90 à 120 jours, c’est-à-dire au premier trimestre de cette année. Début décembre, Bitpay, qui supportait déjà DOGE, a commencé à supporter SHIB.

Avant cela, déjà au cours du même mois de novembre, AMC acceptait les paiements avec Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash.

