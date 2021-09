La chaîne de cinémas AMC acceptera les paiements en ether, bitcoin cash et litecoin | Industrie

in

Adam Aron, PDG d’AMC Entertainment, a avancé dans un tweet que ses cinémas accepteraient l’ethereum, le bitcoin cash et le litecoin, en plus du bitcoin. La société audiovisuelle, qui a annoncé le mois dernier la possibilité de paiements avec bitcoin, acceptera ces crypto-monnaies pour acheter des billets, entre autres fonctions.

La société, qui possède le plus grand réseau de cinémas des États-Unis, avait indiqué le mois dernier qu’elle accepterait les paiements en bitcoin, avant la forte demande des utilisateurs qui l’ont demandé. Ce jeudi, Aron a signalé via un tweet que vous pouvez également payer avec ethereum, litecoin et Bitcoin en espèces.

“Amoureux des crypto-monnaies : vous savez probablement qu’AMC Theatres a annoncé que nous accepterons le bitcoin pour les paiements de billets et les fonctionnalités en ligne d’ici la fin de 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à accepter de la même manière l’ethereum, le litecoin et le bitcoin cash », peut-on lire dans la publication de Adam Aron Sur Twitter.

Amateurs de crypto-monnaie: vous savez probablement que @AMCTheatres a annoncé que nous accepterons Bitcoin pour les paiements de billets et de concessions en ligne d’ici la fin de l’année 2021. Je peux confirmer aujourd’hui que lorsque nous le ferons, nous nous attendons également à ce que nous acceptions de la même manière Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash . pic.twitter.com/uKcFyQotoJ – Adam Aron (@CEOAdam) 16 septembre 2021

En août, lorsqu’elle a annoncé qu’elle ajouterait les paiements en bitcoins à son réseau de cinémasAron a noté qu’il explorait d’autres moyens de participer à l’économie de la crypto-monnaie et que son entreprise était disposée à explorer de nouvelles opportunités, comme l’a publié Business Insider.

Les actions d’AMC ont grimpé en flèche au premier semestre 2 791 % cette année, portée en partie par la communauté de Reddit. Cependant, la société a une dette élevée et même dans le passé sa faillite était suspectée dans le feu de la pandémie de coronavirus et la croissance du streaming.

La croissance boursière inattendue d’AMC, approuvé par les internautes, a fait tenter au patron de l’entreprise d’exaucer ses vœux, qui impliquaient l’adoption des crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Cependant, la sélection de crypto-monnaies n’a pas semblé satisfaire tout le monde et, comme on peut le voir dans les commentaires de sa publication sur le réseau social Twitter, beaucoup d’entre eux prétendent pouvoir également utiliser le dogecoin, la crypto-monnaie du mème du chien.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Daniel Martín.